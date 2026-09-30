На самолетах Свисс Интернатионал Air Линес заработал интернет Starlink

·21·Технологии
На самолетах Свисс Интернатионал Air Линес заработал интернет Starlink

Одна из крупнейших авиакомпаний Швейцарии, Свисс Интернатионал Air Линес (СВИСС), выпустила в коммерческий рейс первый самолет, оснащенный спутниковой связью. Как сообщает издание иксбт.ком, новая система была успешно запущена 28 сентября 2026 года на борту Аирбус А320нео с именем Иселтвалд и регистрационным номером ХБ-ДжДМ. Первый коммерческий рейс на этом лайнере был выполнен из Цюриха в Салоники. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Внедрение новой технологии позволяет пассажирам пользоваться бесперебойным высокоскоростным доступом в интернет во время полета. Две низкопрофильные антенны, установленные на фюзеляже самолета, обеспечивают стабильную связь со спутниками Starlink, работающими на низкой околоземной орбите. В результате интернет-сервис работает безупречно на любом этапе полета, включая участки над океанами.

Условия и правила

Wi-Fi сервис, предоставляемый авиакомпанией, доступен для пассажиров всех классов обслуживания — от Экономй до Фирст. Для участников программы СВИСС Милес & Море и владельцев Травел ИД данная интернет-услуга предоставляется абсолютно бесплатно. Несмотря на то, что пассажиры могут свободно пользоваться интернетом во время полета, необходимо соблюдать определенные правила.

В частности, во время полета пассажирам строго запрещено совершать голосовые и видеозвонки. Также рекомендуется использовать наушники при просмотре видео и прослушивании аудио в онлайн-режиме, чтобы не мешать другим пассажирам. Эти ограничения призваны поддерживать спокойную и комфортную атмосферу на борту.

Масштабный проект в рамках Луфтанса Груп

Внедрение системы Starlink авиакомпанией СВИСС является важной частью масштабного проекта по модернизации, реализуемого для авиакомпаний, входящих в Луфтанса Груп. Ранее эта современная система связи начала устанавливаться и на самолетах Луфтанса. Работы по расширению возможностей сети продолжаются поэтапно.

Согласно планам компании, до конца 2029 года более 850 воздушных судов, принадлежащих авиакомпаниям Луфтанса, СВИСС, Аустриан Аирлинес и Брусселс Аирлинес, входящим в Луфтанса Груп, будут оснащены оборудованием Starlink. Это выведет качество обслуживания пассажиров в европейской авиации на новый уровень и кардинально улучшит возможности использования интернета на авиалиниях.

StarlinkSWISSWi-FiАвиарейсLufthansa Group
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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