В каких регионах завтра ожидаются дожди?
Узгидромет представил прогноз погоды по Узбекистану на 1 октября.
Согласно прогнозу, в городе Ташкенте будет переменная облачность. В первой половине дня ожидается дождь. Ночью температура воздуха в столице составит 14–16 градусов, а днем — 21–23 градуса тепла.
В Республике Каракалпакстан и Хорезмской области ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит 7–12 градусов, днем — 21–26 градусов.
В Бухарской и Навоийской областях ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит 8–13 градусов, днем — 22–27 градусов.
В Ташкентской, Сырдарьинской, Джизакской и Самаркандской областях ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди. Температура ночью составит 12–17 градусов, днем — 21–26 градусов.
В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди. Температура ночью составит 14–19 градусов, днем — 27–32 градуса.
В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди. Температура ночью составит 12–17 градусов, днем — 21–26 градусов.
В предгорных и горных районах республики ожидается переменная облачность, местами дожди, кое-где сильные. Возможно усиление грозовой активности. В высокогорьях осадки могут перейти в снег. Температура ночью составит 7–12 градусов, днем — 13–18 градусов.
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