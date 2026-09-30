В каких регионах завтра ожидаются дожди?

·1·Узбекистан
В каких регионах завтра ожидаются дожди?

Узгидромет представил прогноз погоды по Узбекистану на 1 октября.

Согласно прогнозу, в городе Ташкенте будет переменная облачность. В первой половине дня ожидается дождь. Ночью температура воздуха в столице составит 14–16 градусов, а днем — 21–23 градуса тепла.

В Республике Каракалпакстан и Хорезмской области ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит 7–12 градусов, днем — 21–26 градусов.

В Бухарской и Навоийской областях ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит 8–13 градусов, днем — 22–27 градусов.

В Ташкентской, Сырдарьинской, Джизакской и Самаркандской областях ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди. Температура ночью составит 12–17 градусов, днем — 21–26 градусов.

В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди. Температура ночью составит 14–19 градусов, днем — 27–32 градуса.

В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди. Температура ночью составит 12–17 градусов, днем — 21–26 градусов.

В предгорных и горных районах республики ожидается переменная облачность, местами дожди, кое-где сильные. Возможно усиление грозовой активности. В высокогорьях осадки могут перейти в снег. Температура ночью составит 7–12 градусов, днем — 13–18 градусов.

Узгидромет1 октябряТашкентРеспублика Каракалпакстан
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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