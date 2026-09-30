В Узбекистане коренным образом отменена система месячного обязательного повышения квалификации, которая годами вызывала недовольство и лишние хлопоты у педагогов. Как сообщили на диалоге под председательством Президента Шавката Мирзиёева, теперь учителям больше не придется ездить в столицу Ташкент или областные центры и сидеть на 30-дневных курсах с отрывом от учебного процесса в школе. Вместо этого в сферу внедряются передовые рыночные механизмы: педагогам будут выдаваться специальные ваучеры профессионального развития, позволяющие по результатам аттестации проходить добровольное и самостоятельное повышение квалификации объемом от 18 до 72 часов в любом выбранном ими учреждении.

Эти расходы на обучение полностью покроются за счет государственного бюджета. Остановившись на процессе подготовки к этой исторической реформе, Президент подчеркнул, что главной целью является облегчение жизненных проблем учителей: «Мы очень тяжело готовились к этому совещанию. Старался пройти этот путь вместе с вами. Это — ваши наболевшие вопросы. Конечно, будет трудно. Но если мы урегулируем эту пользу, будут и изменения».

«Конец хлопотам, добровольный выбор и бесплатный ваучер»: 5 главных нововведений

Самые важные факты о революционных изменениях в системе повышения квалификации педагогов:

Отменены месячные обязательные курсы: Полностью прекращен порядок поездок педагогов на учебу в столицу или областные центры в течение месяца;

Система ваучеров профессионального развития: Учителям выделяются специальные ваучеры, финансируемые государством, для повышения их квалификации;

Самостоятельное обучение от 18 до 72 часов: Продолжительность курсов устанавливается от 18 до 72 часов в зависимости от результатов аттестации, обучение проходит в добровольном формате;

Свобода выбора места учебы: Теперь преподаватель сам самостоятельно решает, в каком центре и в каком формате (онлайн или офлайн) повышать квалификацию;

Искреннее признание главы государства: Президент отметил, что данное решение принято на основе глубокого анализа в целях устранения самых болезненных точек педагогов.

Классификация старого порядка обязательного повышения квалификации и новой системы ваучеров

Сравнительная таблица новых условий, создаваемых для педагогов:

Критерии анализа и параметры Старая практика (Отмененный порядок) Вновь принятая система (Реформа) Продолжительность курсов Ровно 1 месяц (30 дней непрерывной учебы) Гибкий график от 18 до 72 часов Местонахождение и обязательство поездок Поездка в институт в столице или областном центре Учитель выбирает удобное место и учреждение по своему усмотрению Отрыв от учебного процесса 1 месяц отрыва от учеников и занятий в школе График, не мешающий учебному процессу Механизм финансирования Ограниченный бюджет для конкретных институтов Профессиональный ваучер, выдаваемый государством Форма учебной программы Шаблонные единые стандартные программы В соответствии с результатами аттестации и потребностями преподавателя Степень свободы для педагога Принудительная, основанная на административном давлении Полностью добровольная, независимая и конкурентная

Образовательная и социальная экспертиза: Почему система ваучеров искоренит фальшивое повышение квалификации?

Выводы экспертов сферы образования, педагогов-методистов и общественных аналитиков:

«Конец формальной учебе и бумажной волоките»: Прежние месячные курсы повышения квалификации в большинстве случаев проводились для галочки, отвлекали учителя от основной работы, отдаляли от семьи и школы; теперь передача средств и выбора в руки учителя создаст конкуренцию между учреждениями повышения квалификации — никто не понесет ваучер в некачественно обучающий центр;

Резкая экономия времени и ресурсов: Устраняются расходы преподавателя на дорогу, аренду жилья и лишние хлопоты; компактные программы объемом 18–72 часа направлены на развитие исключительно тех слабых сторон, которые необходимы самому педагогу;

Политическая воля в заявлении Президента: Открытое признание главой государства бюрократии в системе образования и перенос пользы на самого учителя — это практическое доказательство превращения школьного преподавателя в Новом Узбекистане в по-настоящему свободного и уважаемого человека.

Как вы думаете, какое положительное влияние на качество преподавания в школах окажет отмена месячного обязательного повышения квалификации и внедрение государственных ваучеров? Какие еще бюрократические барьеры, по вашему мнению, необходимо устранить для того, чтобы учителя могли работать над собой? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этим аналитическим материалом, ставшим важной радостной вестью для всех наших преданных учителей, со своими коллегами!