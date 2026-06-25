Шахзода Мухаммедова: «Я написала письмо Роналду...» (видео)

·62·Культура
Шахзода Мухаммедова: «Я написала письмо Роналду...» (видео)

Дизайнер и ведущая Шахзода Мухаммедова на своей странице в Instagram поделилась мыслями о матче между сборными Узбекистана и Португалии и сообщила, что даже символически написала письмо Криштиану Роналду.

По словам Мухаммедовой, она считает Роналду одним из величайших спортсменов в истории футбола и написала ему о своем отношении на английском языке.

«Я написала Роналду: "Вы легендарный человек, личность уровня наставника. А наши узбекистанские футболисты — это новое поколение, которое только растет. Когда они достигнут вашего возраста, они также смогут добиться подобных успехов и зафиксировать крупные результаты"», — сказала она.

Шахзода Мухаммедова назвала Роналду живой легендой и подчеркнула, что его место в истории футбола несравненно.

«Если завтра этот человек уйдет из жизни, весь мир будет его помнить. Многие будут гордиться тем, что жили в его эпоху. А наши футболисты играли в мяч на одном поле с такой легендой. Это выпадает далеко не каждому», — отметила дизайнер.

Она сравнила эту ситуацию с выходом на одну сцену с крупными звездами мира искусства и моды.

«Это как если бы Муниса Ризаева или Райхон спели дуэтом на одном концерте с Дженнифер Лопес, Шакирой или Бейонсе. Или как если бы я как дизайнер приняла участие в одном подиуме с такими известными брендами, как Чанел, Версаке или Долке & Габбана», — выразила она свое мнение.

Мухаммедова также особо отметила, что не расстроилась из-за результата игры.

«Я в жизни впервые смотрела футбол. Я не разбираюсь в футболе и почти не знала футболистов. Знала только Одила Ахмедова. Но такие футболисты, как Роналду, Абдукодир и Аббос, смогли заинтересовать меня просмотром футбола. Мы даже впервые посмотрели матч всей семьей. Я была поражена, увидев, как Роналду вышел на поле как лев, и наши футболисты также вышли как львы. Это было настоящее чудо», — сказала она.

Ее мысли были тепло встречены в социальных сетях. Подписчики поддержали искренние рассуждения дизайнера, оставив в комментариях слова благодарности и поддержки узбекистанским футболистам.

Шахзода МухаммедоваКриштиану РоналдуУзбекистанПортугалияInstagram
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