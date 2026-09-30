Представлена сушилка для одежды Xiaomi Mijia Смарт Клотес Дрер 3 Max

Компания Xiaomi расширила ассортимент умной бытовой техники, начав продажи потолочной сушилки для одежды Mijia Смарт Клотес Дрер 3 Max. Согласно данным иксбт.ком, новинка примечательна тем, что впервые в истории бренда модель получила отдельную зону для деликатной сушки и стерилизации. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Устройство, внешне напоминающее обычный потолочный светильник, призвано кардинально изменить процесс сушки и ухода за одеждой. После размещения вещей на специальной решетке сушильный вал поднимается к вентиляционному отверстию. В результате создается полузакрытое пространство, в котором циркулирует теплый воздух с контролируемой температурой.

Три режима и высокая эффективность

Устройство предлагает пользователям три режима работы в зависимости от состояния одежды: стандартная сушка, обеспечивающая равномерное распределение теплого воздуха; умная сушка, автоматически регулирующая температуру на основе данных датчика влажности; и режим мягкого бриза, использующий естественный поток воздуха.

Процесс нагрева осуществляется через воздуховыпускной канал длиной 770 мм и мощностью 1250 В. Для отдельного режима естественной сушки используется двигатель мощностью 10 В. По заявлению производителя, благодаря этой технологии одежда сохнет примерно в пять раз быстрее, чем при обычной сушке на воздухе.

Безопасность и дополнительные возможности

Для поддержания чистоты и гигиены одежды устройство оснащено двухступенчатой системой. Сетка содержит антибактериальные компоненты с эффективностью 99%, а при включении режима стерилизации из вентиляционного отверстия подается плазма высокой концентрации, что помогает устранить неприятные запахи. Продукт успешно прошел испытания и сертификацию Китайского центра оценки товаров для матери и ребенка.

Конструкция включает пять зон общей длиной 2,4 метра: расширенную зону, зону для деликатной сушки, зону для часто используемой одежды, а также места для подушек и двух одеял. Максимальная грузоподъемность устройства достигает 45 кг. Компактная конструкция толщиной 9 см в сложенном виде поддерживает как накладной, так и встроенный монтаж.

Управление осуществляется через приложение Mi Home, сценарии автоматизации в экосистеме Xiaomi, а также с помощью голосовых команд Ксиао Ai. Механизм рассчитан на 6000 циклов подъема при полной нагрузке и оснащен стальными тросами диаметром 2 мм, а также системами защиты от перегрузки, препятствий и столкновений.