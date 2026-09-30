В Кашкадарье мужчина во время ссоры укусил жену за руку

В Кашкадарьинской области мужчина во время семейной ссоры укусил супругу за правую руку, нанеся ей легкие телесные повреждения. Согласно судебному документу, мужчина был привлечен к административной ответственности.

Сообщается, что мужчина 1993 года рождения, уроженец Чиракчинского района, поссорился с женой на почве семейных разногласий. Во время конфликта он оскорбил женщину и укусил ее за правую руку.

В суде мужчина выразил раскаяние в содеянном и попросил прощения у супруги. Женщина, в свою очередь, заявила, что не имеет претензий к мужу.

Суд квалифицировал действия мужчины как правонарушение, связанное с семейно-бытовым насилием, предусмотренное частью 2 статьи 59² Кодекса об административной ответственности. Данная норма предусматривает штраф или административный арест за умышленное причинение легкого телесного повреждения супругу или супруге.

Согласно решению суда, мужчине назначен штраф в размере 824 тысяч сумов.