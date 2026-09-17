Джахонгир Отажонов раскрыл, сколько у него сейчас скота (видео)

·73·Культура
Джахонгир Отажонов раскрыл, сколько у него сейчас скота (видео)

Певец Джахонгир Отажонов в одном из своих интервью ответил на вопрос о том, сколько скота содержится в его хозяйстве. Он сообщил, что в настоящее время у него есть одна корова с теленком, около 10 овец и 40 кур.

По словам артиста, раньше у него было четыре коровы. Однако в период, когда у него не было помощника, ухаживать за скотом стало тяжело, и он был вынужден продать трех из них.

«У меня было четыре коровы. Затем, когда у меня не было помощницы Мохигуль, мне пришлось трудно. После этого я продал трех. Сейчас осталась одна корова с детенышем, с теленком», — рассказал Джахонгир Отажонов.

Певец также отметил, что количество его овец сократилось по сравнению с прошлым. По его словам, раньше у него было около 30 овец, затем он продал 20 из них, и сейчас осталось 10 овец.

Куры же, напротив, увеличились в числе. Джахонгир Отажонов подчеркнул, что раньше у него было около 12 кур, а сейчас их число достигло почти 40.

«Потом у меня было двенадцать кур. Теперь их стало сорок. Все они неслись, вывели цыплят», — пошутил певец.

Джахонгир ОтажоновУзбекский шоу-бизнесЖивотноводство
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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