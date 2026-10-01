В Дагестане туристку сбросили с высоты, несмотря на то, что она отказалась прыгать (видео)

В Дагестане на Сулакском каньоне произошел инцидент с туристкой во время экстремального аттракциона. В социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлено, как 41-летняя москвичка в последний момент испугалась и отказалась прыгать с зиплайна, однако инструкторы все равно подтащили ее к краю платформы. Об этом сообщает «МК».

На видео видно, что женщина испугалась, сопротивляется и заявляет, что не хочет прыгать. Она просит инструкторов не сбрасывать ее. Женщина сопротивляется и зовет на помощь находившегося рядом мужчину — своего мужа. Несмотря на это, мужчины подводят ее к краю платформы. На некоторых кадрах видно, как один из инструкторов пинает женщину по ноге, вынуждая ее перешагнуть край. После этого сработал механизм аттракциона, и женщина полетела вниз.

Примечательно, что, по имеющимся данным, это видео было опубликовано в соцсетях самими организаторами аттракциона в рекламных целях. Однако кадры вызвали резкое недовольство и критику среди пользователей. Многие подчеркнули, что заставлять туриста прыгать без его согласия недопустимо.

Официальной информации о дополнительных подробностях инцидента на видео и его правовой оценке на данный момент нет.