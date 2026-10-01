Спонсор Манчестер Сити намерен подать в суд на Премьер-лигу
Английский клуб «Манчестер Сити» столкнулся с серьезными проблемами вне футбольного поля. Как сообщает издание Те Сун, главный спонсор команды, авиакомпания, угрожает подать в суд на Английскую Премьер-лигу после недавних решений, вынесенных в отношении клуба. Этот конфликт становится одним из крупнейших финансовых скандалов в английском футболе. Об этом сообщает Goal.com сообщает .
Стало известно, что клуб признан виновным в использовании фиктивных сделок для сокрытия 900 миллионов фунтов стерлингов в течение девяти лет. После этого резонансного вердикта национальный авиаперевозчик Объединенных Арабских Эмиратов выступил с резким заявлением, подтвердив, что намерен получить юридическую консультацию для защиты своих интересов.
Резкие возражения спонсораВ своем заявлении авиакомпания категорически подчеркнула, что не участвовала ни в каких неправомерных коммерческих сделках в рассматриваемый период. Руководство компании заявило, что решительно отвергает любые выводы или намеки. Также спонсор подверг жесткой критике способ, которым Премьер-лига представила это дело общественности.
В заявлении компании отмечается, что, несмотря на то, что сама авиакомпания прямо не упоминается в опубликованных и частично отредактированных документах, сложившаяся ситуация наносит ущерб ее репутации. Авиакомпания выразила недовольство тем, что Премьер-лига не связалась с ними для проверки точности и справедливости данных, на которых основывались выводы.
Требования к Премьер-лигеПосле обвинений и распространения выборочных данных среди общественности главный спонсор обвинил официальный орган. «Премьер-лига должна взять на себя ответственность за последствия того, каким образом были представлены эти выводы», говорится в заявлении авиакомпании. Компания добавила, что глубоко обеспокоена тем, как этот вопрос был донесен до общественности.
Напомним, что с момента перехода под владение компании из Абу-Даби «Манчестер Сити» восемь раз становился чемпионом. Руководство клуба продолжает решительно отстаивать свою полную невиновность по обвинениям в сокрытии 900 миллионов фунтов стерлингов.
Реакция Пепа ГвардиолыВ этот сложный период главный тренер команды Пеп Гвардиола выразил поддержку своим работодателям и руководству. Он открыто заявил, что находится на стороне владельцев больше, чем когда-либо.
«Поймите четко: мы пройдем через это испытание вместе», сказал испанский специалист, комментируя ситуацию вокруг клуба. В настоящее время юридические споры между сторонами становятся одной из самых обсуждаемых тем в футбольном мире.
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