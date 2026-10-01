Спонсор Манчестер Сити намерен подать в суд на Премьер-лигу

·34·Спорт
Спонсор Манчестер Сити намерен подать в суд на Премьер-лигу

Английский клуб «Манчестер Сити» столкнулся с серьезными проблемами вне футбольного поля. Как сообщает издание Те Сун, главный спонсор команды, авиакомпания, угрожает подать в суд на Английскую Премьер-лигу после недавних решений, вынесенных в отношении клуба. Этот конфликт становится одним из крупнейших финансовых скандалов в английском футболе. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Стало известно, что клуб признан виновным в использовании фиктивных сделок для сокрытия 900 миллионов фунтов стерлингов в течение девяти лет. После этого резонансного вердикта национальный авиаперевозчик Объединенных Арабских Эмиратов выступил с резким заявлением, подтвердив, что намерен получить юридическую консультацию для защиты своих интересов.

Резкие возражения спонсора

В своем заявлении авиакомпания категорически подчеркнула, что не участвовала ни в каких неправомерных коммерческих сделках в рассматриваемый период. Руководство компании заявило, что решительно отвергает любые выводы или намеки. Также спонсор подверг жесткой критике способ, которым Премьер-лига представила это дело общественности.

В заявлении компании отмечается, что, несмотря на то, что сама авиакомпания прямо не упоминается в опубликованных и частично отредактированных документах, сложившаяся ситуация наносит ущерб ее репутации. Авиакомпания выразила недовольство тем, что Премьер-лига не связалась с ними для проверки точности и справедливости данных, на которых основывались выводы.

Требования к Премьер-лиге

После обвинений и распространения выборочных данных среди общественности главный спонсор обвинил официальный орган. «Премьер-лига должна взять на себя ответственность за последствия того, каким образом были представлены эти выводы», говорится в заявлении авиакомпании. Компания добавила, что глубоко обеспокоена тем, как этот вопрос был донесен до общественности.

Напомним, что с момента перехода под владение компании из Абу-Даби «Манчестер Сити» восемь раз становился чемпионом. Руководство клуба продолжает решительно отстаивать свою полную невиновность по обвинениям в сокрытии 900 миллионов фунтов стерлингов.

Реакция Пепа Гвардиолы

В этот сложный период главный тренер команды Пеп Гвардиола выразил поддержку своим работодателям и руководству. Он открыто заявил, что находится на стороне владельцев больше, чем когда-либо.

«Поймите четко: мы пройдем через это испытание вместе», сказал испанский специалист, комментируя ситуацию вокруг клуба. В настоящее время юридические споры между сторонами становятся одной из самых обсуждаемых тем в футбольном мире.

Манчестер СитиПремьер-лигаФутболАнглияСуд
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Манчестер Сити может грозить суровое наказание и исключение из чемпионатаМанчестер Сити может грозить суровое наказание и исключение из чемпионатаВчера 01:18Лишат ли Манчестер Сити прошлых титулов и трофеевЛишат ли Манчестер Сити прошлых титулов и трофеев26 сентября 22:56Дело «Манчестер Сити»: Энди Бернем призывает не делать поспешных выводовДело «Манчестер Сити»: Энди Бернем призывает не делать поспешных выводов26 сентября 00:38Ферран Сориано обратился к сотрудникам Манчестер СитиФерран Сориано обратился к сотрудникам Манчестер Сити29 сентября 23:51Уэйн Руни выступил против лишения Манчестер Сити чемпионских титуловУэйн Руни выступил против лишения Манчестер Сити чемпионских титулов29 сентября 23:00Английская Премьер-лига признала Манчестер Сити виновным в финансовых нарушенияхАнглийская Премьер-лига признала Манчестер Сити виновным в финансовых нарушениях29 сентября 21:33
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове