Английский клуб «Манчестер Сити» столкнулся с серьезными проблемами вне футбольного поля. Как сообщает издание Те Сун, главный спонсор команды, авиакомпания, угрожает подать в суд на Английскую Премьер-лигу после недавних решений, вынесенных в отношении клуба. Этот конфликт становится одним из крупнейших финансовых скандалов в английском футболе. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Стало известно, что клуб признан виновным в использовании фиктивных сделок для сокрытия 900 миллионов фунтов стерлингов в течение девяти лет. После этого резонансного вердикта национальный авиаперевозчик Объединенных Арабских Эмиратов выступил с резким заявлением, подтвердив, что намерен получить юридическую консультацию для защиты своих интересов.

Резкие возражения спонсора

В своем заявлении авиакомпания категорически подчеркнула, что не участвовала ни в каких неправомерных коммерческих сделках в рассматриваемый период. Руководство компании заявило, что решительно отвергает любые выводы или намеки. Также спонсор подверг жесткой критике способ, которым Премьер-лига представила это дело общественности.

В заявлении компании отмечается, что, несмотря на то, что сама авиакомпания прямо не упоминается в опубликованных и частично отредактированных документах, сложившаяся ситуация наносит ущерб ее репутации. Авиакомпания выразила недовольство тем, что Премьер-лига не связалась с ними для проверки точности и справедливости данных, на которых основывались выводы.

Требования к Премьер-лиге

После обвинений и распространения выборочных данных среди общественности главный спонсор обвинил официальный орган.говорится в заявлении авиакомпании. Компания добавила, что глубоко обеспокоена тем, как этот вопрос был донесен до общественности.

Напомним, что с момента перехода под владение компании из Абу-Даби «Манчестер Сити» восемь раз становился чемпионом. Руководство клуба продолжает решительно отстаивать свою полную невиновность по обвинениям в сокрытии 900 миллионов фунтов стерлингов.

Реакция Пепа Гвардиолы

В этот сложный период главный тренер команды Пеп Гвардиола выразил поддержку своим работодателям и руководству. Он открыто заявил, что находится на стороне владельцев больше, чем когда-либо.

«Поймите четко: мы пройдем через это испытание вместе», сказал испанский специалист, комментируя ситуацию вокруг клуба. В настоящее время юридические споры между сторонами становятся одной из самых обсуждаемых тем в футбольном мире.