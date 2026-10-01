Apple впервые за десятилетие внедрила сменные аккумуляторы в наушники AirPods

Компания Apple представила новое поколение AirPods, которые впервые в истории её популярных беспроводных наушников получили возможность ремонта. По данным иксбт.ком, если ранее эксперты иФиксит неизменно ставили предыдущим моделям ноль баллов, то в этот раз новое устройство получило 2 балла. Хотя этот показатель всё ещё означает, что устройство практически не подлежит ремонту, для мира технологий это изменение оценивается как важный шаг. Об этом Иксбт.ком сообщает. .

Известно, что все ранее выпущенные модели AirPods были собраны таким образом, что их ремонт был невозможен, а для доступа к внутренним компонентам корпус приходилось просто ломать. Именно по этой причине эксперты иФиксит всегда оценивали их в 0 баллов. В наушниках нового поколения эта традиция немного изменилась, и пользователям была предоставлена, по крайней мере теоретически, возможность самостоятельно заменить аккумулятор.

Самостоятельный ремонт и его сложности

Специалисты протестировали возможность разборки новых наушников без использования специальных приспособлений и профессиональных инструментов. Выяснилось, что для этого необходимо надежно зафиксировать наушник и сильно нагреть его верхнюю часть. После этого появляется возможность добраться до батареи, что является первым позитивным изменением после десятилетнего перерыва.

Также инженеры Apple внесли изменения в конструкцию аккумуляторов. Компания вернулась к использованию аккумуляторов с контактными пинами. Однако из-за специфики их конструкции аккумулятор от левого наушника невозможно установить в правый, так как они несовместимы.

Сохраняющиеся проблемы и перспективы

Тем не менее, эксперты отмечают, что, несмотря на это небольшое достижение, в конструкции наушников сохраняются серьезные трудности. Для доступа к другим компонентам, помимо процесса замены батареи, по-прежнему приходится разрезать или ломать корпус. Кроме того, зарядный кейс остается таким же неразборным и неремонтопригодным, как и раньше.

Хотя 2 балла — это очень низкая оценка, она рассматривается как первый шаг Apple на пути к тому, чтобы их гаджеты служили дольше и подлежали частичному ремонту. Можно надеяться, что в будущем технологические гиганты под давлением экологических требований и пользователей будут улучшать эти показатели.