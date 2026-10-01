Apple впервые за десятилетие внедрила сменные аккумуляторы в наушники AirPods

·3·Технологии
Apple впервые за десятилетие внедрила сменные аккумуляторы в наушники AirPods

Компания Apple представила новое поколение AirPods, которые впервые в истории её популярных беспроводных наушников получили возможность ремонта. По данным иксбт.ком, если ранее эксперты иФиксит неизменно ставили предыдущим моделям ноль баллов, то в этот раз новое устройство получило 2 балла. Хотя этот показатель всё ещё означает, что устройство практически не подлежит ремонту, для мира технологий это изменение оценивается как важный шаг. Об этом Иксбт.ком сообщает. .

Известно, что все ранее выпущенные модели AirPods были собраны таким образом, что их ремонт был невозможен, а для доступа к внутренним компонентам корпус приходилось просто ломать. Именно по этой причине эксперты иФиксит всегда оценивали их в 0 баллов. В наушниках нового поколения эта традиция немного изменилась, и пользователям была предоставлена, по крайней мере теоретически, возможность самостоятельно заменить аккумулятор.

Самостоятельный ремонт и его сложности

Специалисты протестировали возможность разборки новых наушников без использования специальных приспособлений и профессиональных инструментов. Выяснилось, что для этого необходимо надежно зафиксировать наушник и сильно нагреть его верхнюю часть. После этого появляется возможность добраться до батареи, что является первым позитивным изменением после десятилетнего перерыва.

Также инженеры Apple внесли изменения в конструкцию аккумуляторов. Компания вернулась к использованию аккумуляторов с контактными пинами. Однако из-за специфики их конструкции аккумулятор от левого наушника невозможно установить в правый, так как они несовместимы.

Сохраняющиеся проблемы и перспективы

Тем не менее, эксперты отмечают, что, несмотря на это небольшое достижение, в конструкции наушников сохраняются серьезные трудности. Для доступа к другим компонентам, помимо процесса замены батареи, по-прежнему приходится разрезать или ломать корпус. Кроме того, зарядный кейс остается таким же неразборным и неремонтопригодным, как и раньше.

Хотя 2 балла — это очень низкая оценка, она рассматривается как первый шаг Apple на пути к тому, чтобы их гаджеты служили дольше и подлежали частичному ремонту. Можно надеяться, что в будущем технологические гиганты под давлением экологических требований и пользователей будут улучшать эти показатели.

AppleAirPodsiFixitТехнологииГаджеты
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Apple представила новые наушники AirPods 5Apple представила новые наушники AirPods 59 сентября 23:50iPhone 18 Pro полностью разобран: оценка иФиксит и ключевые новшестваiPhone 18 Pro полностью разобран: оценка иФиксит и ключевые новшества21 сентября 12:23В обновлении macOS Apple нашли видео с изображением AirPods с камеройВ обновлении macOS Apple нашли видео с изображением AirPods с камерой18 августа 18:20Samsung Galaxy З Фолд8 признали неремонтопригоднымSamsung Galaxy З Фолд8 признали неремонтопригодным18 августа 02:23Apple прокомментировала утечки и конфиденциальность iPhone ДуоApple прокомментировала утечки и конфиденциальность iPhone Дуо12 сентября 11:55Ожидаемая презентация Apple и подробности о первом складном iPhoneОжидаемая презентация Apple и подробности о первом складном iPhone7 сентября 20:54
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Рассчитано, когда на Земле закончится кислород
Рассчитано, когда на Земле закончится кислород
Стали известны цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
Стали известны цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
В Узбекистане снова изменились цены на iPhone 18
В Узбекистане снова изменились цены на iPhone 18
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Сообщения о царапинах на iPhone 18 Pro Max вызвали бурные обсуждения в сети
Сообщения о царапинах на iPhone 18 Pro Max вызвали бурные обсуждения в сети
Узбекистан представил свой первый «камикадзе»-дрон: большой фурор на военной выставке...
Узбекистан представил свой первый «камикадзе»-дрон: большой фурор на военной выставке...
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27