Флагман OnePlus 16 установил рекорд в AnTuTu, набрав 5,63 миллиона баллов

В то время как рынок смартфонов стремительно развивается, производители покоряют новые вершины производительности со своими будущими устройствами. Согласно данным иксбт.ком, компания OnePlus официально раскрыла результаты своего следующего флагмана — смартфона OnePlus 16 в бенчмарке AnTuTu, установив абсолютный рекорд. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По заявлению производителя, флагман нового поколения показал в тестах результат более 5,63 миллиона баллов. Ранее в различных сетевых источниках появлялись утечки, согласно которым устройство могло набрать 5,38 миллиона баллов. Представители компании подчеркивают, что данный показатель является лучшим среди всех устройств, работающих на этой аппаратной платформе на данный момент.

Новейший процессор и игровые возможности

OnePlus 16 станет одним из первых на рынке, оснащенных новейшим 2-нм процессором Snapdragon 8 Элите Экстреме Ген 6. Для обеспечения высокой производительности и стабильности специалисты OnePlus и Qualcomm совместно разработали специальную низкоуровневую программную систему под названием Винд Часер. Эта система гарантирует стабильность частоты кадров при длительных нагрузках.

Также было объявлено о возможности работы в нативном режиме до 185 кадров/секунду в поддерживаемых играх, включая проект ПУБГ Мобиле. Для поддержки работы основного процессора установлены три специальных чипа:

П4 Супер Дисплай — отвечает за обработку изображения

Т3 Туч — значительно снижает задержку сенсорного управления

Г3 е-спортс — оптимизирует стабильное сетевое соединение

Возможности экрана, аккумулятора и камеры

Согласно предварительным данным, смартфон будет оснащен плоским 6,78-дюймовым ОЛЭД-дисплеем БОЭ с тонкими рамками. Этот экран с разрешением 1,5К поддерживает частоту обновления до 185 Hz, а толщина рамки составляет всего 1,15 миллиметра. Еще одной удивительной особенностью устройства является оснащение огромным аккумулятором емкостью 9000 mAh, однако параметры его зарядки пока держатся в секрете.

В плане оптических возможностей флагман также не отстает. Основная камера будет оснащена 200-мегапиксельным сенсором оптического формата 1/1,4 дюйма. К нему добавятся 50-мегапиксельный перископический модуль с трехкратным оптическим зумом и третья широкоугольная камера с таким же количеством пикселей. Официальная презентация смартфона OnePlus 16 запланирована на 12 октября текущего года.