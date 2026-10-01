Неожиданный удар перед матчем с Данией: Роналду покинул расположение сборной Португалии

Вокруг сборной Португалии возникла неожиданная напряженность. Капитан и лидер команды Криштиану Роналду досрочно покинул лагерь национальной команды в преддверии важного матча против Дании в рамках 3-го тура Лиги наций.

Как сообщает авторитетное испанское издание Marca, 41-летний звездный нападающий планирует в ближайшие часы отправиться на своем частном самолете, находящемся в Мадриде, в расположение своего клуба — в Саудовскую Аравию.

Таинственная пауза на тренировке и заявление тренера

Это событие еще больше накалило и без того беспокойную атмосферу вокруг национальной команды. Ранее распространились сообщения о том, что Роналду досрочно завершил тренировочный процесс и покинул поле.

Хотя главный тренер Жорже Жезуш на пресс-конференции подчеркнул, что никаких разногласий внутри команды нет и атмосфера здоровая, его последующие слова не смогли развеять сомнения. Жезуш открыто заявил о высокой вероятности того, что капитан не появится на поле в матче с Данией. А отъезд футболиста в Саудовскую Аравию вскоре после ухода с тренировки намекает на наличие кризиса.

Ситуация в Лиге наций: необходимость в Роналду снизилась?

Старт Португалии в этом турнире складывается для Роналду довольно вяло:

Против Уэльса (1:0): Криштиану вышел в основном составе и провел на поле 67 минут, но не отметился голами или ассистами;

Против Норвегии (2:1): Тренерский штаб оставил возрастного нападающего в запасе, и он так и не вышел на поле.

На фоне этих результатов усиливаются предположения о том, что Жорже Жезуш делает упор на формирование команды без Роналду, что могло послужить причиной недовольства капитана.

Испытание Данией и неопределенное будущее

1 октября Португалии предстоит испытание Данией на стадионе «Паркен» в Копенгагене. В то время как идет борьба за важные очки в турнирной таблице, выбывание Роналду и его уход из команды наверняка вызовут бурные обсуждения среди Португальской футбольной федерации и болельщиков.

Пока сам Роналду и его представители никак не прокомментировали ситуацию. Однако это решение ставит на повестку дня серьезные вопросы о его будущем на международной арене.