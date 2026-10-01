Эрлинг Холанд сохраняет спокойствие, несмотря на события вокруг «Манчестер Сити»

·2·Спорт
Эрлинг Холанд сохраняет спокойствие, несмотря на события вокруг «Манчестер Сити»

Несмотря на последние суровые вердикты Английской Премьер-лиги в отношении «Манчестер Сити» по поводу финансовых нарушений и бурные обсуждения в футбольном мире, главный нападающий команды Эрлинг Холанд совершенно не обеспокоен этой ситуацией. Как сообщает Goal.com, норвежский бомбардир в настоящее время находится в расположении своей национальной сборной и сосредоточен на предстоящих официальных матчах. Об этом сообщает Goal.com.

Известно, что после того, как руководство Премьер-лиги подтвердило ряд нарушений в финансовой деятельности манчестерского клуба, в футбольном мире поднялся серьезный шум. Расследования в основном касаются прошлой деятельности клуба, а нападающий, перешедший на «Этихад Стэдиум» в 2022 году, не выступал за команду в большинстве проверяемых периодов. Тем не менее, как главная звезда клуба, он остается в центре этих событий.

Атмосфера в сборной и мнение товарищей по команде

Тот факт, что после недавнего матча против Португалии Эрлинг Холанд был намеренно огражден от внимания прессы, породил различные слухи. Однако его товарищи по сборной твердо заявляют, что футболист не отвлекается на проблемы клуба. В частности, защитник «Брентфорда» Кристоффер Айер в интервью представителям прессы отметил, что психологическое состояние нападающего не изменилось и он по-прежнему пребывает в отличном настроении.

По словам Айера, Эрлинг, как и все, ждет окончательного результата, но показывает, что его единственная и главная цель сейчас — интересы национальной сборной. Защитник особо подчеркнул, что его товарищ по команде, как всегда, делится позитивной энергией и радостью, и, несмотря на статус одной из главных звезд мирового футбола, его характер ничуть не изменился.

Впереди важные матчи Лиги наций

Такое решительное и спокойное психологическое состояние Эрлинга Холанда имеет огромное значение перед предстоящими играми сборной Норвегии. В рамках Лиги наций норвежцы готовятся к решающему выездному матчу против сборной Уэльса. Эта встреча на «Кардифф Сити Стэдиум» имеет большое значение для команды в плане улучшения ситуации в группе.

Напомним, что в последнем туре сборная Норвегии уступила Португалии. Несмотря на это, сам Холанд продолжает показывать высокие результаты в составе сборной. Забив один гол в ворота Португалии и два в матче против Дании, он довел количество своих голов за национальную команду до 65 в 57 матчах. В настоящее время Норвегия занимает второе место в группе 4 Лиги А с 3 очками.

Эрлинг ХоландМанчестер СитиЛига нацийНорвегияПремьер-лига
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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