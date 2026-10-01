Решение по Манчестер Сити требуют принять до конца текущего сезона

Руководители клубов Английской Премьер-лиги требуют, чтобы дисциплинарные меры в отношении Манчестер Сити, признанного виновным в нарушении финансовых правил, были приняты до завершения текущего сезона. После громких обвинений, связанных с искусственным завышением доходов на сумму более 900 миллионов фунтов стерлингов, представители клубов-соперников выражают обеспокоенность тем, что задержка санкций ставит под сомнение честность чемпионской гонки. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

Как сообщает издание Goal.com, во вторник Премьер-лига подтвердила, что клуб признан виновным по всем пунктам обвинений в финансовых нарушениях в период с сезона 2009/10 по 2017/18 годы. Если последствия для Манчестер Сити не будут определены вовремя и команда снова завоюет чемпионский титул, это может привести к серьезной неопределенности в турнире.

В настоящее время усиливается давление на независимую комиссию с целью ускорения процесса. Независимая комиссия установила, что клуб искусственно завысил свои доходы более чем на 900 миллионов фунтов стерлингов через «фиктивные» спонсорские сделки. Один из представителей клуба, давший интервью BBC Sport на условиях анонимности, подчеркнул, что скорейшее разрешение ситуации пойдет на пользу всем.

Санкции и апелляционный процесс

Отвечая на вопрос о том, реально ли завершить этот процесс в кратчайшие сроки, официальное лицо добавило, что риски очевидны и их необходимо предотвратить. Манчестер Сити категорически отверг все предъявленные обвинения и заявил о намерении подать официальную апелляцию до конца этой недели.

Согласно правилам Премьер-лиги, апелляция должна быть рассмотрена максимум в течение 12 недель после подачи. Однако генеральный директор Манчестер Сити Ферран Сориано заявил, что этот процесс может затянуться. Тем не менее, в официальном заявлении лиги подчеркивается стремление завершить дело как можно скорее, чтобы избежать длительных судебных разбирательств.

Стоит отметить, что Манчестер Сити не может передать дело в Спортивный арбитражный суд (КАС), поэтому их последней инстанцией может стать обращение в Высокий суд. В ближайшее время независимая комиссия проведет специальные слушания по санкциям, которые определят дальнейшую судьбу клуба.