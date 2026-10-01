Решение по Манчестер Сити требуют принять до конца текущего сезона

·2·Спорт
Решение по Манчестер Сити требуют принять до конца текущего сезона

Руководители клубов Английской Премьер-лиги требуют, чтобы дисциплинарные меры в отношении Манчестер Сити, признанного виновным в нарушении финансовых правил, были приняты до завершения текущего сезона. После громких обвинений, связанных с искусственным завышением доходов на сумму более 900 миллионов фунтов стерлингов, представители клубов-соперников выражают обеспокоенность тем, что задержка санкций ставит под сомнение честность чемпионской гонки. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

Как сообщает издание Goal.com, во вторник Премьер-лига подтвердила, что клуб признан виновным по всем пунктам обвинений в финансовых нарушениях в период с сезона 2009/10 по 2017/18 годы. Если последствия для Манчестер Сити не будут определены вовремя и команда снова завоюет чемпионский титул, это может привести к серьезной неопределенности в турнире.

В настоящее время усиливается давление на независимую комиссию с целью ускорения процесса. Независимая комиссия установила, что клуб искусственно завысил свои доходы более чем на 900 миллионов фунтов стерлингов через «фиктивные» спонсорские сделки. Один из представителей клуба, давший интервью BBC Sport на условиях анонимности, подчеркнул, что скорейшее разрешение ситуации пойдет на пользу всем.

Санкции и апелляционный процесс

Отвечая на вопрос о том, реально ли завершить этот процесс в кратчайшие сроки, официальное лицо добавило, что риски очевидны и их необходимо предотвратить. Манчестер Сити категорически отверг все предъявленные обвинения и заявил о намерении подать официальную апелляцию до конца этой недели.

Согласно правилам Премьер-лиги, апелляция должна быть рассмотрена максимум в течение 12 недель после подачи. Однако генеральный директор Манчестер Сити Ферран Сориано заявил, что этот процесс может затянуться. Тем не менее, в официальном заявлении лиги подчеркивается стремление завершить дело как можно скорее, чтобы избежать длительных судебных разбирательств.

Стоит отметить, что Манчестер Сити не может передать дело в Спортивный арбитражный суд (КАС), поэтому их последней инстанцией может стать обращение в Высокий суд. В ближайшее время независимая комиссия проведет специальные слушания по санкциям, которые определят дальнейшую судьбу клуба.

Манчестер СитиПремьер-лигаФутболТрансферыЧемпионат Англии
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Манчестер Сити признан виновным по 114 пунктам финансовых обвиненийМанчестер Сити признан виновным по 114 пунктам финансовых обвинений25 сентября 20:35Манчестер Сити признан виновным, клубы Премьер-лиги требуют компенсациюМанчестер Сити признан виновным, клубы Премьер-лиги требуют компенсацию26 сентября 01:11Дело «Манчестер Сити»: Энди Бернем призывает не делать поспешных выводовДело «Манчестер Сити»: Энди Бернем призывает не делать поспешных выводов26 сентября 00:38Хуан Мата с юмором отреагировал на дело «Манчестер Сити»Хуан Мата с юмором отреагировал на дело «Манчестер Сити»27 сентября 01:36Английская Премьер-лига признала Манчестер Сити виновным в финансовых нарушенияхАнглийская Премьер-лига признала Манчестер Сити виновным в финансовых нарушениях29 сентября 21:33Манчестер Сити может столкнуться с серьезными спортивными санкциями по 115 обвинениямМанчестер Сити может столкнуться с серьезными спортивными санкциями по 115 обвинениям27 сентября 23:33
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове