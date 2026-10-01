Шахло Салаева сообщила мужу о своей беременности на видео

В социальных сетях распространилось видео с радостной вестью, касающейся семьи певицы Шахло Салаевой.

В нем запечатлено, как исполнительница сообщает своему мужу Вейселю Дулгеру о том, что у них будет еще один ребёнок. На видео показана реакция супругов на эту новость.

Отношения Шахло Салаевой и Вейселя Дулгера в последние месяцы находятся в центре внимания пользователей социальных сетей. В июле текущего года пара провела свадебные торжества в Узбекистане и Турции.

Ранее певица также откровенно рассказала о знакомстве с мужем, семейной жизни и отношениях с сыном Мурадом.

В настоящее время новость из распространяющегося в соцсетях видео активно обсуждается.