Вышло новое обновление безопасности для флагманов Samsung Galaxy С23

·2·Технологии
Вышло новое обновление безопасности для флагманов Samsung Galaxy С23

Компания Samsung начала распространение очередного обновления программного обеспечения для своей популярной линейки флагманских смартфонов — Samsung Galaxy С23. По данным инсайдера @тарунватс33, данное обновление направлено на повышение уровня безопасности устройств и первым делом стало доступно пользователям на рынке Индии. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В рамках процесса для модели Samsung Galaxy С23 Ultra были выпущены версии прошивки с индексами С918БКсКсСАФЗИ1, С918БОКсМАФЗИ1 и С918БКсКсСАФЗЭ1. Размер пакета для загрузки составляет 562 МБ, и он обеспечивает более стабильную работу системы.

Функции безопасности и программного обеспечения

Данное обновление адаптирует уровень безопасности операционной системы к актуальным требованиям, сохраняя при этом текущую оболочку One UI и базовую систему Android на устройстве. Согласно описанию обновления, основное внимание уделено устранению выявленных уязвимостей и усилению общей защиты пользовательских данных.

Компания по традиции распространяет программные обновления поэтапно. По этой причине время поступления пакета к пользователям в разных странах и регионах может варьироваться в зависимости от модели и региона.

Напомним, что ранее поступали сообщения о том, что Samsung начала распространение патчей безопасности для еще одного своего передового флагмана — Samsung Galaxy S24 Ultra в европейском регионе. Это свидетельствует о том, что корейский гигант ведет системную работу по поддержке своих устройств.

SamsungGalaxy S23ТехнологииОбновлениеСмартфон
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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