Вышло новое обновление безопасности для флагманов Samsung Galaxy С23

Компания Samsung начала распространение очередного обновления программного обеспечения для своей популярной линейки флагманских смартфонов — Samsung Galaxy С23. По данным инсайдера @тарунватс33, данное обновление направлено на повышение уровня безопасности устройств и первым делом стало доступно пользователям на рынке Индии. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В рамках процесса для модели Samsung Galaxy С23 Ultra были выпущены версии прошивки с индексами С918БКсКсСАФЗИ1, С918БОКсМАФЗИ1 и С918БКсКсСАФЗЭ1. Размер пакета для загрузки составляет 562 МБ, и он обеспечивает более стабильную работу системы.

Функции безопасности и программного обеспечения

Данное обновление адаптирует уровень безопасности операционной системы к актуальным требованиям, сохраняя при этом текущую оболочку One UI и базовую систему Android на устройстве. Согласно описанию обновления, основное внимание уделено устранению выявленных уязвимостей и усилению общей защиты пользовательских данных.

Компания по традиции распространяет программные обновления поэтапно. По этой причине время поступления пакета к пользователям в разных странах и регионах может варьироваться в зависимости от модели и региона.

Напомним, что ранее поступали сообщения о том, что Samsung начала распространение патчей безопасности для еще одного своего передового флагмана — Samsung Galaxy S24 Ultra в европейском регионе. Это свидетельствует о том, что корейский гигант ведет системную работу по поддержке своих устройств.