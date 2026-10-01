Фелипе Мело потребовал у Манчестер Сити трофей Клубного чемпионата мира

·21·Спорт
Фелипе Мело потребовал у Манчестер Сити трофей Клубного чемпионата мира

Бывший полузащитник бразильского Флуминенсе Фелипе Мело в шутливой форме потребовал передать им кубок Клубного чемпионата мира 2023 года после того, как Манчестер Сити был обвинен в финансовых нарушениях. Об этом сообщает издание Goal.com. сообщает об этом.

Выступая на мероприятии Оле Суммит 2026 в Буэнос-Айресе, опытный футболист вспомнил крупное поражение от Манчестер Сити со счетом 0:4 в финале, который проходил в Саудовской Аравии. Тогда английский клуб одержал верх над бразильцами в решающем матче и завоевал трофей.

Финансовые нарушения и возможные санкции

Согласно решению независимой комиссии, Манчестер Сити был признан виновным в серьезных нарушениях финансовых правил Премьер-лиги. Длительное расследование по факту фальсификации финансовых отчетов в период с 2009 по 2018 год поставило под угрозу будущее клуба.

Английскому гранду теперь грозят суровые штрафы, снятие очков или аннулирование завоеванных титулов. В футбольном сообществе обсуждается возможность того, что этот процесс может повлиять и на победы в международных турнирах.

План Мело в Рио-де-Жанейро

Согласно цитатам, приведенным аргентинским изданием Оле, Фелипе Мело в своем обращении в социальных сетях попытался иронично обыграть эту ситуацию. Он заявил, что английский клуб должен быть лишен всех титулов.

«Манчестер Сити должен лишиться всего. Отдайте мне Клубный чемпионат мира! Я возьму кубок и буду кататься по улицам Рио — по Копакабане и Барра-да-Тижуке. Мы — чемпионы мира! Лишите их всех трофеев», — в шутку заявил бывший футболист.

Для бразильской общественности подобные заявления служат своего рода утешением на фоне финансовой гегемонии в европейском футболе. К слову, европейские клубы удерживают абсолютное доминирование в этом глобальном турнире с 2012 года.

Фелипе МелоМанчестер СитиФлуминенсеКлубный чемпионат мираНовости футбола
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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