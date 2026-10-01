Франко Мастантуоно о возвращении в сборную Аргентины и болезненных воспоминаниях о мундиале

·35·Спорт
Франко Мастантуоно о возвращении в сборную Аргентины и болезненных воспоминаниях о мундиале

Сборная Аргентины провела свой первый матч после чемпионата мира 2026 года, встретившись в Кордове с Боливией и одержав уверенную победу со счетом 4:0. Встреча на стадионе «Марио Альберто Кемпес» стала началом нового международного цикла для подопечных Лионеля Скалони. В этом матче главный тренер, привлекший в основной состав молодых талантов, дал старт новому этапу развития команды. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Боль от пропуска мундиаля и новые цели

Как передает ТйК Спортс, атакующий полузащитник Франко Мастантуоно, вышедший на поле в этой игре, поделился впечатлениями после успешного возвращения в состав национальной команды. Бывшая звезда «Ривер Плейт» не скрывал, что непопадание в итоговую заявку из 26 человек на чемпионат мира 2026 года стало для него тяжелым психологическим ударом. Несмотря на личное разочарование, он подчеркнул, что поддерживал соотечественников на протяжении всего турнира.

Говоря о своих болезненных воспоминаниях, 19-летний футболист признал, что успех команды на мундиале заставил гордиться всю Аргентину. Теперь его основное внимание сосредоточено на том, чтобы прочно закрепиться в составе сборной и проявить себя в начинающемся новом цикле.

«Остаться вне заявки на чемпионат мира очень тяжело, но я всегда поддерживал своих товарищей по команде и желал победы Аргентине, — сказал Мастантуоно после матча. — Они провели великолепный мундиаль, который заставил всех нас гордиться. Сейчас же я думаю о новом процессе, в котором чувствую себя хорошо и где открываются новые возможности».

Новая команда и доверие тренера

По мнению футболиста, переход из «Реал Мадрида» в «Фиорентину» во время летнего трансферного окна сыграл важную роль в восстановлении его игровой практики и остроты на поле. Молодой талант, выступающий сейчас за итальянский клуб, выразил благодарность главному тренеру Лионелю Скалони за предоставленную тактическую свободу на поле.

В свою очередь, Лионель Скалони обратился к представителям прессы и болельщикам с просьбой не оказывать чрезмерного давления на молодых талантов, таких как Франко Мастантуоно, Леонель Флорес и Нико Пас. Тренер подчеркнул важность создания комфортной среды для того, чтобы они могли свободно раскрыть свой потенциал. Голы Лаутаро Мартинеса, Нико Паса, Кристиана Ромеро и Хосе Лопеса в матче против Боливии принесли аргентинцам очередную уверенную победу, позволив новому поколению полноценно проявить себя.

Франко МастантуоноАргентинаЛионель СкалониФиорентинаБоливия
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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