«Истинный корень недовольства ясен»: Жезуш открыто назвал причину возмущения Роналду

Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш после матча против Норвегии (2:1) наконец-то внес полную ясность в напряженную ситуацию вокруг Криштиану Роналду и деталей встречи с участием президента федерации.

Вскоре после этой пресс-конференции 41-летний капитан экстренно покинул расположение национальной команды.

«30 минут разминки — а затем не выходить на поле»: Истинный корень недовольства

По словам Жезуша, причиной недовольства форварда стало тактическое решение во время игры. Тренер напомнил ему, что даже легенды мирового футбола не выше правил:

«Я сказал Кришу, что он не появится на поле в предстоящих двух матчах — против Норвегии и Дании. Во время игры я отправил его разминаться, так как он мог понадобиться. А потом не выпустил на поле. Любой футболист, который разминается в течение 20 или 30 минут, а затем не выходит на поле, не будет этим доволен. Особенно Криш. Даже если бы он был Пеле или Марадоной. 30 минут разминки — а потом остаться в запасе? Таковы правила. Права у всех равны, и я решил его не выпускать».

Вмеصетельство главы федерации и закулисная беседа

На сообщения в прессе о визите президента Португальской футбольной федерации Педру Проэсы в расположение команды тренер ответил следующим образом:

Обязательное обсуждение: Специалист заявил, что проблема на самом деле была создана на пустом месте, и рассказал, что сказал Роналду: «Криш, в Португалии об этом очень много говорят, поэтому нам приходится обсуждать этот вопрос, но я не понимаю, что происходит».

Прошлые слова Роналду: Тренер намекнул на то, что форвард не сдержал своего обещания: «То, что мы обсуждали — это его слова на пресс-конференции. Он говорил так: “Я пришел сюда, чтобы решение принимали вы. Если вы хотите, чтобы я играл — я буду играть. Если вы хотите, чтобы я сидел в запасе — я буду сидеть в запасе”».

Роль президента: Было подчеркнуто, что приезд руководителя в расположение сборной был естественным делом, он прибыл, чтобы разобраться в ситуации на фоне общественного шума, и вопрос был закрыт сразу после ужина.

«Ни один футболист и ни один президент не могут изменить мое решение»

На вопрос журналистов о том, обещал ли тренер Роналду 30 минут игровой практики, Жорже Жезуш ответил жестко и бескомпромиссно:

«Я могу обещать все, что захочу. Я — тренер. Я сказал футболисту, что он не будет участвовать в матче: “Я оставлю тебя в запасе. Если ты понадобишься в последние 30 минут, ты выйдешь на поле. Если не понадобишься — не выйдешь”. Ни один футболист не может заставить меня изменить мое решение. Ни он, ни кто-либо другой в футболе. Ни один президент. Никогда и ни при каких обстоятельствах!»

После этого резкого выступления и жестких заявлений тренера Криштиану Роналду принял решение полностью покинуть расположение национальной команды и больше не возвращаться.