Лаутаро Мартинес высказался о прощальном матче Лионеля Месси за сборную

Нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес признал, что завершение международной карьеры величайшего игрока в истории страны Лионеля Месси станет очень эмоциональным событием для команды. В интервью телеканалу Телефе форвард «Интера» поделился своими мыслями об этом переходном периоде и предстоящем прощальном вечере. После крупной победы в товарищеском матче против Боливии команда сосредоточилась на игре против сборной Бенина, которая станет последней для Лионеля Месси в составе национальной сборной. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В матче, прошедшем на стадионе «Марио Альберто Кемпес» в Кордове, сборная Аргентины разгромила соперника со счетом 4:0. Счет в матче открыл Лаутаро Мартинес, нанесший точный удар из-за пределов штрафной площади. До перерыва Нико Пас увеличил преимущество, забив красивый гол, а в начале второго тайма исполняющий обязанности капитана Кристиан Ромеро забил третий мяч головой. Ближе к концу игры Хосе Мануэль Лопес установил окончательный результат, точно пробив с близкого расстояния.

Новая эра и эмоции в сборной

Выступая на послематчевой пресс-конференции, 29-летний нападающий подчеркнул, что носить футболку сборной — это всегда большая честь. По его словам, в команде начинается новый цикл, и игроки, набравшиеся опыта на чемпионатах мира, продолжат помогать молодежи. После успешного выступления на мундиале команда вновь собралась, и позитивная энергия между игроками осталась неизменной.

Лионель Месси объявил, что завершит свою международную карьеру 31 августа текущего года. Его последний матч состоится 6 октября на стадионе «Монументаль» против сборной Бенина. Эта встреча поставит точку в яркой главе футбольной легенды в составе национальной команды.

Международное наследие легендарного капитана

Говоря о предстоящем прощальном вечере, Лаутаро Мартинес не скрывал, что для команды это будет эмоционально тяжелый момент:, – сказал нападающий.

За свою международную карьеру Лионель Месси достиг невероятных высот в составе сборной Аргентины. Он оставил неизгладимый след в истории, выиграв Кубок Америки в 2021 и 2024 годах, а также чемпионат мира 2022 года. Для нападающего, выступающего сейчас за «Интер Майами» в МЛС, этот матч станет финальной точкой в его славной карьере в национальной сборной.