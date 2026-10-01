«Ливерпулю» вручат кубки АПЛ? Немецкий наставник поставил точку в громком вопросе

·42·Спорт
«Ливерпулю» вручат кубки АПЛ? Немецкий наставник поставил точку в громком вопросе

Признание «Манчестер Сити» виновным в нарушении финансовых правил в Английской Премьер-лиге вызвало огромный резонанс в футбольном мире. Бывший наставник «Ливерпуля», долгие годы боровшегося с «горожанами» в бескомпромиссных чемпионских гонках, а ныне возглавляющий сборную Германии Юрген Клопп впервые прокомментировал эту громкую ситуацию.

В интервью изданию Бавария Германй 59-летний специалист с улыбкой ответил на вопрос: — Надеетесь ли вы, что если «Манчестер Сити» лишат очков или титулов, «Ливерпуль» завоюет еще один-два чемпионских титула? —

«Мне не нужны такие титулы»

Клопп заявил, что результаты его эпохи и честная борьба на поле ценнее для него любого решения:

«(Смеется) Конечно, я слышал эти новости, но особо об этом не думал. Остается только ждать и наблюдать за развитием событий.

Я вовсе не готовлюсь к тому, что мне вручат чемпионский титул или что-то в этом роде. Я абсолютно доволен нашими результатами с «Ливерпулем». Мы изо всех сил сражались на поле. Больше ничего не могу сказать, так как не знаю подробностей и они меня не интересуют».

Высокое уважение к Пепу и «Сити»

Хотя решение по финансовым нарушениям вынесено, опытный немецкий тренер высоко оценил уровень команды Пепа Гвардиолы на зеленом поле:

  • Мастерство на поле: «Я с огромным уважением отношусь к Пепу Гвардиоле и стилю игры «Манчестер Сити» — они показывали фантастический футбол и были для нас соперником высочайшего уровня».

  • Отношение к санкциям: «Если к клубу будут применены какие-то наказания или санкции, я к этому не имею никакого отношения. Просто подождем окончательных решений и посмотрим, что произойдет».

Это сдержанное и беспристрастное заявление Юргена Клоппа, похоже, немного охладило бурные споры среди болельщиков «Ливерпуля» о возможном возвращении чемпионств прошлых лет. Для специалиста честная борьба в прошлом остается выше любых кабинетных решений.

Манчестер СитиЮрген КлоппПремьер-лигаФинансовые правила
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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