Представлена новая камера Руийинг З10 для Huawei Мате 90 Pro

Компания Huawei сделала очередной важный шаг в технологиях мобильной съемки, представив вместе с новой линейкой флагманских устройств уникальную внешнюю модульную камеру. Согласно данным иксбт.ком, в ходе презентации глава компании Юй Чэндун заявил, что новая внешняя камера Руийинг З10 способна полноценно заменить несколько объективов традиционных ДСЛР-фотоаппаратов. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Новое устройство обладает гораздо более широкими функциями, чем обычный телеконвертер; это полноценный инструмент для съемки, оснащенный собственным независимым датчиком и работающий при подключении к смартфону. Юй Чэндун отметил, что если для зеркального фотоаппарата, который он приобрел для личного пользования, требовались четыре отдельных объектива, то теперь Huawei Руийинг З10 справляется со всем этим в одном корпусе.

Технические возможности модульной камеры

Руийинг З10 предназначена для вывода возможностей флагманских смартфонов на профессиональный уровень и полностью совместима с моделями Мате 90 Pro Max Коллектор'с Эдитион и Мате 90 RS. Этот модуль позволяет выйти за рамки встроенных камер мобильного устройства и обеспечить оптические результаты профессионального уровня.

Устройство оснащено 50-мегапиксельным РЙЙБ-сенсором и оптикой с эквивалентным фокусным расстоянием 24–240 мм. Диапазон диафрагмы объектива варьируется от Ф2.0 до Ф4.5. Сложная конструкция оптической системы состоит из 19 линз, сгруппированных в шесть групп, включая три линзы со сверхнизкой дисперсией и пять линз с низкой дисперсией.

Оптический зум и перспективы на будущее

Одной из самых примечательных особенностей Руийинг З10 является возможность непрерывного оптического зума от 1кс до 10кс. Размер внутреннего датчика составляет 1 дюйм, что обеспечивает высокое качество и четкость в процессе съемки.

На сегодняшний день эта модульная камера уже поступила в продажу на китайском рынке вместе с новыми смартфонами серии Huawei Мате 90. Данная разработка позволяет любителям мобильной фототехники создавать высококачественный контент без использования тяжелого и дорогостоящего профессионального оборудования.