Как сообщает информационный сайт Zamin.уз со ссылкой на источник иксбт.ком, компания Huawei официально представила серию Мате 90, пополнившую линейку её новых флагманских устройств. Эта серия, включающая пять моделей, вызывает большой интерес в технологическом мире, так как знаменует собой важный шаг в технологиях мобильной съемки. Об этом сообщает Иксбт.ком .

В новую представленную серию вошли модели Мате 90, Pro, Pro Max, Pro Max Коллектор'с Эдитион и RS Мастер Эдитион. Исполнительный директор Huawei Юй Чэндун отметил, что все пять устройств серии оснащены системой переменной диафрагмы, что значительно расширяет возможности мобильных фототехнологий.

Оптические возможности и плавная настройка

Согласно сравнительным анализам, например, основная камера iPhone 18 Pro поддерживает четыре фиксированных значения диафрагмы. Однако серия Huawei Мате 90 предлагает систему плавной и непрерывной регулировки диафрагмы в диапазоне от Ф/1,4 до Ф/4,0. Это позволяет пользователям осуществлять более точный оптический контроль.

При портретной съемке эта функция плавной настройки обеспечивает идеальную регулировку глубины резкости. В результате достигается естественный и мягкий эффект боке, а управление зоной фокусировки в групповых кадрах становится более удобным, что облегчает создание нужной атмосферы.

Видеосъемка и работа в сложных условиях

В процессе видеосъемки непрерывная диафрагма предотвращает резкие изменения яркости кадра. Это гарантирует более плавные и профессиональные переходы между светом и тенью.

В сложных условиях недостаточного освещения диафрагма расширяется до Ф/1,4, увеличивая световой поток и снижая шумы. Напротив, в очень яркой среде её можно закрыть от Ф/1,4 до Ф/4,0, чтобы подавить избыточный свет и создать красивый эффект «звездных лучей».

Также, по данным иксбт.ком, новая серия уменьшает краевые артефакты, возникающие из-за многослойных алгоритмов. Устройства оснащены камерой третьего поколения Red Maple Примарй Колор Камера, способной передавать точные и естественные цвета.