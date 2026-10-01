Представлена серия Huawei Мате 90, впечатлившая своими камерами

·17·Технологии
Представлена серия Huawei Мате 90, впечатлившая своими камерами

Как сообщает информационный сайт Zamin.уз со ссылкой на источник иксбт.ком, компания Huawei официально представила серию Мате 90, пополнившую линейку её новых флагманских устройств. Эта серия, включающая пять моделей, вызывает большой интерес в технологическом мире, так как знаменует собой важный шаг в технологиях мобильной съемки. Об этом сообщает Иксбт.ком .

В новую представленную серию вошли модели Мате 90, Pro, Pro Max, Pro Max Коллектор'с Эдитион и RS Мастер Эдитион. Исполнительный директор Huawei Юй Чэндун отметил, что все пять устройств серии оснащены системой переменной диафрагмы, что значительно расширяет возможности мобильных фототехнологий.

Оптические возможности и плавная настройка

Согласно сравнительным анализам, например, основная камера iPhone 18 Pro поддерживает четыре фиксированных значения диафрагмы. Однако серия Huawei Мате 90 предлагает систему плавной и непрерывной регулировки диафрагмы в диапазоне от Ф/1,4 до Ф/4,0. Это позволяет пользователям осуществлять более точный оптический контроль.

При портретной съемке эта функция плавной настройки обеспечивает идеальную регулировку глубины резкости. В результате достигается естественный и мягкий эффект боке, а управление зоной фокусировки в групповых кадрах становится более удобным, что облегчает создание нужной атмосферы.

Видеосъемка и работа в сложных условиях

В процессе видеосъемки непрерывная диафрагма предотвращает резкие изменения яркости кадра. Это гарантирует более плавные и профессиональные переходы между светом и тенью.

В сложных условиях недостаточного освещения диафрагма расширяется до Ф/1,4, увеличивая световой поток и снижая шумы. Напротив, в очень яркой среде её можно закрыть от Ф/1,4 до Ф/4,0, чтобы подавить избыточный свет и создать красивый эффект «звездных лучей».

Также, по данным иксбт.ком, новая серия уменьшает краевые артефакты, возникающие из-за многослойных алгоритмов. Устройства оснащены камерой третьего поколения Red Maple Примарй Колор Камера, способной передавать точные и естественные цвета.

HuaweiMate 90СмартфонТехнологииКамера
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Huawei представила пять новых смартфонов Мате 90Huawei представила пять новых смартфонов Мате 90Сегодня 12:23Huawei Мате 90 получит уникальный модуль для съемкиHuawei Мате 90 получит уникальный модуль для съемки29 сентября 13:30Samsung Galaxy S27 Ultra откажется от 3-кратного оптического зумаSamsung Galaxy S27 Ultra откажется от 3-кратного оптического зума29 сентября 10:51Представлены компактные телеобъективы для смартфонов HonorПредставлены компактные телеобъективы для смартфонов Honor28 сентября 19:54Качество фото и видео вырастет: Huawei Мате 90 получит внешние телеконвертерыКачество фото и видео вырастет: Huawei Мате 90 получит внешние телеконвертеры31 мая 12:20Камера смартфона Oppo Финд Кс10 Pro Max прошла тестированиеКамера смартфона Oppo Финд Кс10 Pro Max прошла тестирование27 сентября 14:27
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Рассчитано, когда на Земле закончится кислород
Рассчитано, когда на Земле закончится кислород
Стали известны цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
Стали известны цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
В Узбекистане снова изменились цены на iPhone 18
В Узбекистане снова изменились цены на iPhone 18
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Сообщения о царапинах на iPhone 18 Pro Max вызвали бурные обсуждения в сети
Сообщения о царапинах на iPhone 18 Pro Max вызвали бурные обсуждения в сети
Узбекистан представил свой первый «камикадзе»-дрон: большой фурор на военной выставке...
Узбекистан представил свой первый «камикадзе»-дрон: большой фурор на военной выставке...
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27