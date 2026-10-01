Расследование в отношении финансовых нарушений «Манчестер Сити» вызывает различные опасения и предположения в английском футболе. Даже если к «горожанам» будут применены самые суровые наказания и клуб исключат из Премьер-лиги, ни один гранд мирового футбола не сможет заполучить бомбардира команды Эрлинга Холанда бесплатно.

Согласно эксклюзивной информации британского издания Футбалл Инсидер, руководство манчестерского клуба защитило контракт своей звезды от любых непредвиденных кризисов.

В контракте нет спасительного пункта

Источник уточняет, что в трудовом договоре 26-летнего норвежского нападающего нет специального пункта, позволяющего автоматически или досрочно расторгнуть соглашение в случае отправки клуба в низший дивизион.

Эта ситуация рушит планы «Реала», «Барселоны» или других топ-клубов, рассчитывавших подписать Холанда в качестве свободного агента:

Возможности уйти бесплатно нет: любая команда, желающая видеть нападающего в своем составе, обязана будет полностью выплатить огромные отступные, установленные «Сити».

Стратегическая сделка до 2034 года: «Горожане» подписали с норвежским голеадором долгосрочный контракт, действующий до 2034 года, тем самым прочно гарантировав свои финансовые и юридические интересы.

«Сити» трезво оценивает реальность

При этом руководство клуба хорошо понимает и моральную сторону ситуации. Если «Манчестер Сити» действительно будет отправлен в низшую лигу, маловероятно, что самый дорогой и высококлассный нападающий мира останется играть в Чемпионшипе или еще более низких дивизионах ради возвращения команды в элиту.

Однако самое главное для руководства — клуб не потеряет свои активы. Даже в случае исключения из чемпионата «Манчестер Сити» сохранит за собой полное право выручить рекордную сумму от трансфера Эрлинга Холанда.