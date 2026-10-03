На новых флагманах наблюдаются сбои

В китайских социальных сетях распространились сообщения о серьезных проблемах в работе передовых смартфонов, функционирующих на базе новейших флагманских процессоров. Согласно данным Иксбт.ком, речь идет об устройствах, оснащенных чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Элите Экстреме Ген 6, стабильностью работы которого пользователи крайне недовольны. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Как стало известно, проблемы, на которые обратил внимание известный инсайдер под ником Шродингер, в основном беспокоят владельцев моделей Honor Magic 9 Pro Max и Xiaomi 18 Pro. Покупатели данных гаджетов не скрывают, что сталкиваются с рядом неудобств при повседневном использовании.

Основные дефекты в работе смартфонов

Согласно жалобам, оставленным пользователями, в работе флагманских смартфонов наблюдаются следующие сбои:

Внезапное закрытие приложений и тяжелых игр;

Общая нестабильность работы системы;

Самопроизвольная перезагрузка устройства;

Резкое и значительное повышение температуры корпуса.

В настоящее время точные причины вышеуказанных неприятностей официально изучаются, и они еще не установлены до конца. Специалисты предполагают, что эти сбои могут быть напрямую связаны с архитектурой новой однокристальной системы (чипсета).

В то же время рассматривается вероятность того, что проблема заключается не только в самом процессоре, но и в ошибках программного обеспечения — прошивок конкретных моделей смартфонов. Инженеры проводят глубокий анализ по этому вопросу.

Интересно, что на данный момент в отношении флагманских моделей, работающих на новых процессорах Dimensity 9600 и Dimensity 9600 Pro от основного конкурента — компании Mediatek, подобных жалоб не зафиксировано. Это свидетельствует об особенностях проблем в продукте Qualcomm.