На новых флагманах наблюдаются сбои
В китайских социальных сетях распространились сообщения о серьезных проблемах в работе передовых смартфонов, функционирующих на базе новейших флагманских процессоров. Согласно данным Иксбт.ком, речь идет об устройствах, оснащенных чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Элите Экстреме Ген 6, стабильностью работы которого пользователи крайне недовольны. Об этом сообщает Иксбт.ком.
Как стало известно, проблемы, на которые обратил внимание известный инсайдер под ником Шродингер, в основном беспокоят владельцев моделей Honor Magic 9 Pro Max и Xiaomi 18 Pro. Покупатели данных гаджетов не скрывают, что сталкиваются с рядом неудобств при повседневном использовании.
Основные дефекты в работе смартфоновСогласно жалобам, оставленным пользователями, в работе флагманских смартфонов наблюдаются следующие сбои:
- Внезапное закрытие приложений и тяжелых игр;
- Общая нестабильность работы системы;
- Самопроизвольная перезагрузка устройства;
- Резкое и значительное повышение температуры корпуса.
В то же время рассматривается вероятность того, что проблема заключается не только в самом процессоре, но и в ошибках программного обеспечения — прошивок конкретных моделей смартфонов. Инженеры проводят глубокий анализ по этому вопросу.
Интересно, что на данный момент в отношении флагманских моделей, работающих на новых процессорах Dimensity 9600 и Dimensity 9600 Pro от основного конкурента — компании Mediatek, подобных жалоб не зафиксировано. Это свидетельствует об особенностях проблем в продукте Qualcomm.
Комментарии 0
…