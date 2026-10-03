На новых флагманах наблюдаются сбои

·32·Технологии
На новых флагманах наблюдаются сбои

В китайских социальных сетях распространились сообщения о серьезных проблемах в работе передовых смартфонов, функционирующих на базе новейших флагманских процессоров. Согласно данным Иксбт.ком, речь идет об устройствах, оснащенных чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Элите Экстреме Ген 6, стабильностью работы которого пользователи крайне недовольны. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Как стало известно, проблемы, на которые обратил внимание известный инсайдер под ником Шродингер, в основном беспокоят владельцев моделей Honor Magic 9 Pro Max и Xiaomi 18 Pro. Покупатели данных гаджетов не скрывают, что сталкиваются с рядом неудобств при повседневном использовании.

Основные дефекты в работе смартфонов

Согласно жалобам, оставленным пользователями, в работе флагманских смартфонов наблюдаются следующие сбои:

  • Внезапное закрытие приложений и тяжелых игр;
  • Общая нестабильность работы системы;
  • Самопроизвольная перезагрузка устройства;
  • Резкое и значительное повышение температуры корпуса.
В настоящее время точные причины вышеуказанных неприятностей официально изучаются, и они еще не установлены до конца. Специалисты предполагают, что эти сбои могут быть напрямую связаны с архитектурой новой однокристальной системы (чипсета).

В то же время рассматривается вероятность того, что проблема заключается не только в самом процессоре, но и в ошибках программного обеспечения — прошивок конкретных моделей смартфонов. Инженеры проводят глубокий анализ по этому вопросу.

Интересно, что на данный момент в отношении флагманских моделей, работающих на новых процессорах Dimensity 9600 и Dimensity 9600 Pro от основного конкурента — компании Mediatek, подобных жалоб не зафиксировано. Это свидетельствует об особенностях проблем в продукте Qualcomm.

SnapdragonHonorXiaomiСмартфонТехнологии
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Honor Magic 9 Супер Эдитион: представлен флагман с аккумулятором 11 000 мА·чHonor Magic 9 Супер Эдитион: представлен флагман с аккумулятором 11 000 мА·ч28 сентября 17:59Флагман Honor Magic 9 Pro Max получит дисплей с яркостью 10 000 нитФлагман Honor Magic 9 Pro Max получит дисплей с яркостью 10 000 нит26 сентября 23:20Представлен Xiaomi 18 Pro: мощный флагман с передовыми возможностямиПредставлен Xiaomi 18 Pro: мощный флагман с передовыми возможностями24 сентября 03:22Состоялась премьера Xiaomi 18 Pro и Pro MaxСостоялась премьера Xiaomi 18 Pro и Pro Max23 сентября 16:25Дата презентации и основные характеристики флагмана Honor Magic 9Дата презентации и основные характеристики флагмана Honor Magic 913 сентября 00:58Флагман Honor Magic 9 Pro выйдет с двумя камерами на 200 МпФлагман Honor Magic 9 Pro выйдет с двумя камерами на 200 Мп31 августа 19:27
ОбъявленияДля сотрудничества
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Рассчитано, когда на Земле закончится кислород
Рассчитано, когда на Земле закончится кислород
Стали известны цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
Стали известны цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
В Узбекистане снова изменились цены на iPhone 18
В Узбекистане снова изменились цены на iPhone 18
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Сообщения о царапинах на iPhone 18 Pro Max вызвали бурные обсуждения в сети
Сообщения о царапинах на iPhone 18 Pro Max вызвали бурные обсуждения в сети
Узбекистан представил свой первый «камикадзе»-дрон: большой фурор на военной выставке...
Узбекистан представил свой первый «камикадзе»-дрон: большой фурор на военной выставке...
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Искусственный интеллект расшифровал тайный код эпохи Наполеона
Искусственный интеллект расшифровал тайный код эпохи Наполеона