Под одной крышей 83 человека: необычная семья в Индии поражает всех

В индийской деревне Курлапалли огромная семья из 83 человек дружно живет под одной крышей. В семье Нагаппа, объединяющей шесть поколений, проживают 6 свекровей, 14 невесток, около 20 детей и другие родственники.

Семью возглавляют два пожилых человека. Как повседневные хлопоты, так и сельскохозяйственные работы распределены между членами семьи. Каждое утро они собираются вместе, чтобы определить, кто отвечает за работу по дому, а кто отправляется в поле.

Одна из самых примечательных особенностей большой семьи — еда для всех готовится на одной кухне. Основную часть дохода семья получает от земледелия на почти 50 гектарах земли.

Прокормить столь большое домохозяйство непросто. Особенно в праздничные дни стол накрывается еще шире: на один прием пищи может забиваться три крупных барана и несколько кур. В то время как сегодня многие семьи предпочитают жить отдельно в небольших домах, семья Нагаппа остается одним из необычных примеров многопоколенных семейных традиций в Индии.