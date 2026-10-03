Под одной крышей 83 человека: необычная семья в Индии поражает всех

·36·Мир
Под одной крышей 83 человека: необычная семья в Индии поражает всех

В индийской деревне Курлапалли огромная семья из 83 человек дружно живет под одной крышей. В семье Нагаппа, объединяющей шесть поколений, проживают 6 свекровей, 14 невесток, около 20 детей и другие родственники.

Семью возглавляют два пожилых человека. Как повседневные хлопоты, так и сельскохозяйственные работы распределены между членами семьи. Каждое утро они собираются вместе, чтобы определить, кто отвечает за работу по дому, а кто отправляется в поле.

Одна из самых примечательных особенностей большой семьи — еда для всех готовится на одной кухне. Основную часть дохода семья получает от земледелия на почти 50 гектарах земли.

Прокормить столь большое домохозяйство непросто. Особенно в праздничные дни стол накрывается еще шире: на один прием пищи может забиваться три крупных барана и несколько кур. В то время как сегодня многие семьи предпочитают жить отдельно в небольших домах, семья Нагаппа остается одним из необычных примеров многопоколенных семейных традиций в Индии.

Семья Нагаппадеревня КурлапаллиИндияМногопоколенная семья
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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