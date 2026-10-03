В Японии люди специально запускают рыбок в каналы: причина этого поражает

·42·Мир
В Японии люди специально запускают рыбок в каналы: причина этого поражает

В некоторых небольших городах Японии в обычных водопроводных каналах, протекающих прямо вдоль улиц, можно встретить разноцветных живых рыбок. Они попали сюда не случайно — местные жители сами намеренно выпускают их в каналы.

Одна из главных причин этого заключается в том, что по каналам течет чистая родниковая вода. Рыбы питаются мелкими водорослями, насекомыми и органическими остатками в воде, помогая поддерживать чистоту экосистемы канала.

Но у этой традиции есть еще одна интересная сторона. Чистые каналы, в которых плавают живые рыбки, влияют и на поведение людей. Человек, увидевший такую картину, может почувствовать себя неловко, если решит бросить в воду мусор.

Таким образом, обычные водные каналы не только остаются чистыми, но и превращаются в красивый пейзаж и место, привлекающее туристов.

В Японии рыбы не просто плавают в воде — в некоторых регионах они стали частью охраны природы и культуры чистоты.

Японияводные каналырыбыкультура чистоты
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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