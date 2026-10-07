Хонзода Камбарова заявила, что отправляет парням номер карты перед тем, как пойти на свидание

·4·Культура
Хонзода Камбарова заявила, что отправляет парням номер карты перед тем, как пойти на свидание

Актриса и блогер Хонзода Камбарова в интервью в программе «Борича гаплашамиз» на телеканале RTV рассказала, что перед свиданием с парнями отправляет им номер своей банковской карты.

«Я скидываю карту и говорю: вот такую сумму перекинешь. Это моя сумма за выход в ресторан. Когда я рассказала об этом сестре, она удивилась: "Ты кто такая?"

Психолог берет от 100, 300 и даже 500 долларов за то, что сидит и общается один час. Если он берет плату за то, чтобы выслушать ваши проблемы, почему я должна тратить два часа своего времени впустую и идти на свидание?» — сказала Хонзода Камбарова.

По словам актрисы, иногда с помощью этого метода ей удается и вовсе отказаться от свиданий. Она отметила, что открыто выдвигает свои условия и тогда, когда парни зовут ее в дорогой ресторан.

«Он стопроцентно говорит: "Я предлагаю вам такой-то ресторан" или "это дорогой ресторан". А я отвечаю: "Вот моя карта"», — добавила она.

Хонзода КамбароваБорича гаплашамизтелеканал RTV
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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