То, что известный актер Раджаб Адашев не был приглашен на встречу с президентом, вызвало споры (видео)

·211·Культура
То, что известный актер Раджаб Адашев не был приглашен на встречу с президентом, вызвало споры (видео)

Тот факт, что народный артист Узбекистана Раджаб Адашев не был приглашен на встречу с президентом, обсуждается в социальных сетях. Сам актер прокомментировал ситуацию, заявив, что его не звали на мероприятие.

«Мне никто ничего не говорил, не приглашали. Возможно, список пришел «сверху», но наши могли бы и напомнить», — сказал Раджаб Адашев.

Ибратбек Комилов также обратил внимание на отсутствие актера, опубликовав видео на своей странице в социальных сетях.

«Неужели Раджаб Адашев был лишним в этом ряду? Почему у нас никогда не ценят деятелей искусства при жизни? Это нехорошо. Дедушка очень расстроился», — написал он.

Как стало известно, поклонники актера также задаются вопросом, почему его не пригласили на встречу. Данный инцидент вновь поднял вопрос о необходимости ценить деятелей искусства, пока они живы.

На данный момент официальных комментариев о причинах, по которым Раджаб Адашев не был приглашен на встречу, не поступало.

Раджаб АдашевНародный артист УзбекистанаИбратбек Комилов
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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