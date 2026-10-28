То, что известный актер Раджаб Адашев не был приглашен на встречу с президентом, вызвало споры (видео)

Тот факт, что народный артист Узбекистана Раджаб Адашев не был приглашен на встречу с президентом, обсуждается в социальных сетях. Сам актер прокомментировал ситуацию, заявив, что его не звали на мероприятие.

«Мне никто ничего не говорил, не приглашали. Возможно, список пришел «сверху», но наши могли бы и напомнить», — сказал Раджаб Адашев.

Ибратбек Комилов также обратил внимание на отсутствие актера, опубликовав видео на своей странице в социальных сетях.

«Неужели Раджаб Адашев был лишним в этом ряду? Почему у нас никогда не ценят деятелей искусства при жизни? Это нехорошо. Дедушка очень расстроился», — написал он.

Как стало известно, поклонники актера также задаются вопросом, почему его не пригласили на встречу. Данный инцидент вновь поднял вопрос о необходимости ценить деятелей искусства, пока они живы.

На данный момент официальных комментариев о причинах, по которым Раджаб Адашев не был приглашен на встречу, не поступало.