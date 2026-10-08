Голливудская легенда, получившая «Оскар» за свой первый фильм, скончалась в возрасте 102 лет

·21·Культура
Голливудская легенда, получившая «Оскар» за свой первый фильм, скончалась в возрасте 102 лет

Американская актриса Ева Мари Сейнт, одна из представительниц золотого века Голливуда, ушла из жизни в возрасте 102 лет. Сообщается, что она скончалась по естественным причинам в своем доме в Лос-Анджелесе.

Ева Мари Сейнт дебютировала на большом экране в 1954 году в фильме «В порту» (On the Waterfront) вместе с Марлоном Брандо. Исполненная в этой картине роль принесла ей премию «Оскар» в номинации «Лучшая актриса второго плана».

Актриса также оставила заметный след в истории кино благодаря своей роли в знаменитом фильме Альфреда Хичкока «К северу через северо-запад» (North by Northwest). За свою карьеру она снялась во многих фильмах, таких как «Округ Рэйнтри», «Исход», «Гран-при».

За вклад в развитие кино и телевидения Ева Мари Сейнт была удостоена двух звезд на Голливудской аллее славы.

За годы своей долгой карьеры актриса признавалась одной из самых известных творческих личностей Голливуда.

Ева Мари СейнтВ портуОскарАльфред Хичкок
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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