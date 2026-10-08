Голливудская легенда, получившая «Оскар» за свой первый фильм, скончалась в возрасте 102 лет

Американская актриса Ева Мари Сейнт, одна из представительниц золотого века Голливуда, ушла из жизни в возрасте 102 лет. Сообщается, что она скончалась по естественным причинам в своем доме в Лос-Анджелесе.

Ева Мари Сейнт дебютировала на большом экране в 1954 году в фильме «В порту» (On the Waterfront) вместе с Марлоном Брандо. Исполненная в этой картине роль принесла ей премию «Оскар» в номинации «Лучшая актриса второго плана».

Актриса также оставила заметный след в истории кино благодаря своей роли в знаменитом фильме Альфреда Хичкока «К северу через северо-запад» (North by Northwest). За свою карьеру она снялась во многих фильмах, таких как «Округ Рэйнтри», «Исход», «Гран-при».

За вклад в развитие кино и телевидения Ева Мари Сейнт была удостоена двух звезд на Голливудской аллее славы.

За годы своей долгой карьеры актриса признавалась одной из самых известных творческих личностей Голливуда.