Кто они, животные-звезды Голливуда, достойные «Оскара»?

·16·Культура
Кто они, животные-звезды Голливуда, достойные «Оскара»?

Животные в киноиндустрии часто оставляют в памяти зрителей след не меньший, чем актеры-люди. Их естественность, отсутствие фальши и способность искренне «проживать» роль делают их настоящими звездами многих фильмов.

Кейко — косатка, ставшая символом свободы

Мальчик сидит на краю бассейна и смотрит на косатку с открытым ртом.

Кейко, родившийся около 1976 года у берегов Исландии, позже был вывезен в морской парк, где долгие годы жил в неволе. Его жизнь круто изменилась после того, как он прославился на весь мир благодаря фильму «Освободите Вилли». Трогательный сюжет картины поразил зрителей и послужил началом масштабного движения за возвращение косатки в естественную среду обитания. Так Кейко стал не только киногероем, но и символом экологических перемен.

Макс — яркая звезда фильма «Маска»

Маленькая собака держит в пасти зеленую маску.

Образ пса Макса из знаменитого фильма «Маска» с Джимом Керри глубоко врезался в память зрителей. Несмотря на свои небольшие размеры, он придал фильму особое очарование благодаря юмору и динамичным сценам. Этот образ также оказал огромное влияние на популярность породы джек-рассел-терьер.

Кристал — талантливая обезьянка Голливуда

Человек с пеной для бритья на лице и обезьяна, держащая ключи рядом с ним.

Обезьянка-капуцин по кличке Кристал снялась в десятках известных фильмов и сериалов. Среди ее работ такие проекты, как «Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок», «Мы купили зоопарк» и «Ночь в музее». Дрессировщики высоко ценили ее способность быстро понимать команды и профессиональный подход к работе.

Джимми — ворон, покоривший экраны

Человек в шляпе стоит перед банковской кассой рядом с обеспокоенной толпой и вороном.

В Голливуде 1930–1950-х годов ворон по кличке Джимми был одним из самых необычных актеров. Он участвовал в таких классических фильмах, как «Волшебник страны Оз» и «Эта замечательная жизнь». О его интеллекте ходило множество легенд, поговаривали даже, что он умел пользоваться печатной машинкой.

Барт — любимый медведь режиссеров

Бурый медведь стоит на фоне горных хребтов и елей.

Медведь гризли по кличке Барт снялся более чем в 15 фильмах. Он появлялся на экране вместе с известными актерами в таких проектах, как «Легенды осени» и «Белый клык». Несмотря на внушительные размеры, на съемочной площадке он был известен как дисциплинированное и спокойное животное. Его даже предлагали номинировать на «Оскар» за фильм «Медведь».

В истории кино такие животные-актеры наравне с людьми завоевали огромную славу благодаря своим экранным образам. Своей естественностью и искренностью они заняли место в сердцах миллионов зрителей.

ГолливудОскарКейкоИсландияДжим Керри
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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