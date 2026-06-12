Кто они, животные-звезды Голливуда, достойные «Оскара»?

Животные в киноиндустрии часто оставляют в памяти зрителей след не меньший, чем актеры-люди. Их естественность, отсутствие фальши и способность искренне «проживать» роль делают их настоящими звездами многих фильмов.

Кейко — косатка, ставшая символом свободы

Кейко, родившийся около 1976 года у берегов Исландии, позже был вывезен в морской парк, где долгие годы жил в неволе. Его жизнь круто изменилась после того, как он прославился на весь мир благодаря фильму «Освободите Вилли». Трогательный сюжет картины поразил зрителей и послужил началом масштабного движения за возвращение косатки в естественную среду обитания. Так Кейко стал не только киногероем, но и символом экологических перемен.

Макс — яркая звезда фильма «Маска»

Образ пса Макса из знаменитого фильма «Маска» с Джимом Керри глубоко врезался в память зрителей. Несмотря на свои небольшие размеры, он придал фильму особое очарование благодаря юмору и динамичным сценам. Этот образ также оказал огромное влияние на популярность породы джек-рассел-терьер.

Кристал — талантливая обезьянка Голливуда

Обезьянка-капуцин по кличке Кристал снялась в десятках известных фильмов и сериалов. Среди ее работ такие проекты, как «Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок», «Мы купили зоопарк» и «Ночь в музее». Дрессировщики высоко ценили ее способность быстро понимать команды и профессиональный подход к работе.

Джимми — ворон, покоривший экраны

В Голливуде 1930–1950-х годов ворон по кличке Джимми был одним из самых необычных актеров. Он участвовал в таких классических фильмах, как «Волшебник страны Оз» и «Эта замечательная жизнь». О его интеллекте ходило множество легенд, поговаривали даже, что он умел пользоваться печатной машинкой.

Барт — любимый медведь режиссеров

Медведь гризли по кличке Барт снялся более чем в 15 фильмах. Он появлялся на экране вместе с известными актерами в таких проектах, как «Легенды осени» и «Белый клык». Несмотря на внушительные размеры, на съемочной площадке он был известен как дисциплинированное и спокойное животное. Его даже предлагали номинировать на «Оскар» за фильм «Медведь».

В истории кино такие животные-актеры наравне с людьми завоевали огромную славу благодаря своим экранным образам. Своей естественностью и искренностью они заняли место в сердцах миллионов зрителей.