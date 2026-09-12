В мировом кинематографе и международных политических кругах разгорелся мощный скандал, ставший точкой пересечения искусства и геополитики. Новый художественный фильм известного российского режиссера Андрея Звягинцева, проживающего в настоящее время во Франции, под названием «Минотавр» был официально включен Францией в шорт-лист претендентов на престижную премию «Оскар» в категории «Лучший международный полнометражный фильм». По данным авторитетного издания Variety, эта картина, завоевавшая главный гран-при 79-го Каннского кинофестиваля, вызвала широкий резонанс не только благодаря своей высокой художественной ценности, но и из-за открытого обращения режиссера к президенту России Владимиру Путину с осуждением войны, с которым он выступил прямо со сцены в Каннах. Кремль же резко отреагировал на эти действия режиссера, заявив, что тот не имеет права высказываться на подобные темы. И так, каких сильных конкурентов предстоит обойти Звягинцеву на пути к «Оскару», почему Песков обвинил режиссера и когда состоится голливудская церемония награждения?

К «Оскару» от лица Франции: Шорт-лист и сильные соперники

Французская киноакадемия отобрала лучшие картины для представления чести страны:

Попадание «Минотавра» в шорт-лист: Новая драматическая работа Андрея Звягинцева вошла в список официальных претендентов от Франции в номинации на лучший международный фильм;

Соперничество с французскими режиссерами: Помимо фильма Звягинцева, в шорт-лист ворвались ленты Антони Бодри «Битва за Де Голлям: Железный век», Артура Арари «Неизвестный», Марин Атлан «Ла Градива», а также анимационная работа Луи Клиши «Железный мальчик»;

Решающие даты: Список окончательных номинантов на премию «Оскар» будет официально объявлен 21 января 2027 года ;

Вечер награждения победителей: 99-я торжественная церемония вручения наград самого престижного кинофестиваля мира — «Оскар» — назначена на 14 марта 2027 года в Лос-Анджелесе.

Каннский триумф и политический взрыв на сцене

Столь пристальное внимание к фильму «Минотавр» напрямую связано с его успехом на Каннском кинофестивале и последующими заявлениями:

Гран-при 79-го Каннского кинофестиваля: Картина получила высокую оценку кинокритиков и завоевала одну из главных наград фестиваля;

Обращение к Путину: Поднявшись на сцену для награждения, Андрей Звягинцев затронул тему специальной военной операции России в Украине и лично обратился к президенту России Владимиру Путину;

Творчество в эмиграции: Покинувший Россию и проживающий во Франции режиссер доказал своим новым произведением, что остается одним из самых влиятельных авторов на европейском кинорынке.

Резкая реакция Кремля: «У Звягинцева нет такого права!»

Руководство России жестко отреагировало на заявления известного режиссера:

«Не оцениваю его творчество»: Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не намерен давать оценку творческим достижениям Звягинцева;

Обвинение по вопросу Донбасса: Рассуждая о свободе слова и моральном праве, Песков подчеркнул: «Для меня важно лишь то, что Звягинцев никогда с 2014 года не осуждал кровавую бойню, устроенную киевским режимом на Донбассе. Если бы он сделал это тогда, возможно, сегодня у него было бы право говорить»;

Вердикт Кремля: Спикер прямо отрезал, что из-за молчания режиссера по теме Донбасса у него сегодня нет никакого морального права критиковать российскую политику.

Подобные споры вокруг «Минотавра» наглядно показывают, что сегодня большое искусство не может полностью находиться вне геополитических столкновений. Режиссер, который некогда защищал честь России и потряс мир фильмами «Левиафан» и «Нелюбовь», теперь шагает к «Оскару» под флагом Франции.

А как считаете вы, в рекомендации Францией произведения Андрея Звягинцева на «Оскар» преобладало чистое искусство или свою роль сыграли и политические факторы? Каково ваше мнение о претензиях Дмитрия Песка к режиссеру? Оставляйте свои соображения в комментариях и делитесь анализом столкновения большого кино с международной политикой со всеми любителями искусства!