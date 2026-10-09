Душевная встреча Севинч Муминовой с фанатами бурно обсуждается в сети

·72·Культура
Душевная встреча Севинч Муминовой с фанатами бурно обсуждается в сети

Яркая и неповторимая певица узбекской эстрады Севинч Муминова в очередной раз встретилась со своими преданными поклонниками, подарив им незабываемый, душевный и зажигательный музыкальный вечер. В моменты общения с фанатами исполнительница представила свои новые песни, превратив сцену в настоящую арену эмоций.

В социальных сетях быстро распространились видеоролики, запечатлевшие живое выступление артистки на сцене, ее искренние эмоции во время исполнения и теплое общение со зрителями.

«Пою только для вас»: трогательный призыв Севинч к поклонникам

Поднявшись на сцену, Севинч Муминова поприветствовала собравшихся с радостью и искренней улыбкой на лице:

  • Искренняя благодарность: «Я очень рада встретиться и увидеться с вами. Я буду петь для вас свои новые песни в прекрасном настроении, только и исключительно для вас; танцуйте, веселитесь и хорошо отдыхайте. Спасибо всем вам», — выразила свои сокровенные мысли певица;

  • Сценический образ и изящество: Севинч выбрала для вечера скромное и элегантное блестящее платье темно-фиолетового цвета, представ перед публикой с распущенными волосами в очаровательном образе;

  • Дождь аплодисментов: Зал искренними аплодисментами поддерживал каждое слово и каждое движение певицы.

Эмоциональная композиция «Daydi» (Бродяга)

Самым трогательным и кульминационным моментом вечера стало вдохновенное исполнение певицей песни под названием «Daydi», отражающей боль любви, разлуки и тоски:

«Charchadim bu yo‘llarda daydib,

Sog‘inchlar qiynaydi bunchalar, oxx.

Yuragim gapimga kirmaydi,

Aqlni sira tan olmaydi ey vo.

Ming-minglagan oshiqlaring,

Seni menday sevolmaydi.

Ko‘zlaringga qarab turib,

Xuddi mendek ichingdagini bilolmaydi.

Agar minglab dardlar kelsa,

Aslo nazarimga ilmayman.

Sen bergan bir sog‘inchga,

Voy-voy chidolmayman nega bilmayman...»

Исполняя эти идущие из глубины сердца строки, певица полностью передала зрителям свои переживания через выражение лица и жесты рук.

Признание поклонников и сцена, превратившаяся в цветник

В завершение песни преданные фанаты выразили певице свою безграничную любовь и уважение:

  • Вручение букетов: Зрители по очереди преподносили Севинч красивые букеты из белых и красных роз;

  • Уважение и скромность: Артистка с почтением и благодарностью приняла каждый преподнесенный цветок и поклонилась своим поклонникам.

Очередная встреча с Севинч Муминовой в очередной раз доказала, что она остается искренней и неповторимой певицей, занимающей глубокое место в сердцах слушателей.

Севинч Муминоваконцерт Севинч МуминовойУзбекская эстрада«Daydi»
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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