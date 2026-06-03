Новый дуэт Севинч и Камрона: «Гул» скоро!

·360·Культура
Новый дуэт Севинч и Камрона: «Гул» скоро!
Аудиоверсия

Певцы Севинч Муминова и Камрон Муминов сообщили, что работают над новым дуэтом для своих поклонников. Новая композиция получила название «Гул».

Хотя официальная дата премьеры песни еще не объявлена, артисты отметили, что она скоро будет представлена слушателям. Певцы поделились небольшим фрагментом трека на своих страницах в Instagram, еще больше подогрев интерес фанатов.

Опубликованный короткий отрывок быстро распространился в социальных сетях и был тепло встречен слушателями. Многие пользователи высоко оценили мелодию и гармонию дуэта, оставляя положительные комментарии.

В частности, поклонники выражают нетерпеливое ожидание полной версии песни и просят ускорить ее премьеру. Очевидно, что композиция «Гул» успела вызвать большой интерес еще до своего официального выхода.

Севинч МуминоваКамрон МуминовГулИнстаграм
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Джалалиддин Ахмадалиев удивил поклонников сольным концертом «Кокандец» без ведущегоСегодня, 09:02Джастин Бибер удивил фанатов в ресторане (видео)Сегодня, 08:23«История любви» Лила Хуррамова неожиданно завершиласьСегодня, 07:31Манзура рассказала, почему поздно вышла замужВчера, 13:51Старшая дочь Шри Деви попала в пугающую ситуацию на премьереВчера, 11:37Неожиданный ответ Улугбека Рахматуллаева: в чем счастье? (видео)Вчера, 10:59
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Неожиданный поворот на концерте группы «Уммон» в Фергане
Юлдуз Усмонова откровенно рассказала, какой старушкой она будет в 80 лет
Озода Нурсаидова «взорвала» сеть треком «То‘йлар муборак» — клип быстро стал популярным (видео)
Жених, дарящий деньги певице Каниза, стал предметом обсуждения в сети (видео)
Шахзода удивила поклонников, появившись на подиуме с невесткой
Сколько зарабатывает в Instagram Фатима Назарова, известная по образу «Сохибы»?
Мастер слова Аваз Охун привлек внимание поклонников, исполнив песню на концерте Озоды Нурсаидовой
Рано Шодиева показала подводный мир Китая (видео)