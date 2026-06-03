Новый дуэт Севинч и Камрона: «Гул» скоро!

Певцы Севинч Муминова и Камрон Муминов сообщили, что работают над новым дуэтом для своих поклонников. Новая композиция получила название «Гул».

Хотя официальная дата премьеры песни еще не объявлена, артисты отметили, что она скоро будет представлена слушателям. Певцы поделились небольшим фрагментом трека на своих страницах в Instagram, еще больше подогрев интерес фанатов.

Опубликованный короткий отрывок быстро распространился в социальных сетях и был тепло встречен слушателями. Многие пользователи высоко оценили мелодию и гармонию дуэта, оставляя положительные комментарии.

В частности, поклонники выражают нетерпеливое ожидание полной версии песни и просят ускорить ее премьеру. Очевидно, что композиция «Гул» успела вызвать большой интерес еще до своего официального выхода.