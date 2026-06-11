Непредвиденная ситуация на выступлении Севинч Муминовой в Намангане

·26·Культура
Непредвиденная ситуация на выступлении Севинч Муминовой в Намангане

Во время концерта с участием певицы Севинч Муминовой в Намангане произошел неожиданный технический сбой. В разгар исполнения песни музыкальная система внезапно вышла из строя, и музыка остановилась.

Оказавшись в неловкой ситуации, певица не прекратила выступление и попыталась продолжить петь вживую. В этот момент зрители с пониманием отнеслись к происходящему и поддержали артистку.

Публика подхватила исполнение, начав петь вместе с ней. В результате техническая неполадка не испортила атмосферу концерта, а, наоборот, сделала его еще более живым и запоминающимся.

Этот инцидент получил широкое распространение в социальных сетях и вызвал теплые отклики со стороны поклонников и пользователей.

НаманганСевинч Муминова
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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