Шок-новость: Севинч Исмоилова выходит замуж за казахстанского певица Алишера Байниязова? (видео)

·61·Культура
Шок-новость: Севинч Исмоилова выходит замуж за казахстанского певица Алишера Байниязова? (видео)

Завоевавшая любовь поклонников своим сладким голосом певица Севинч Исмоилова привлекла внимание подписчиков новыми фото и видео в социальных сетях. Особенно ее подпись «Счастье любит тишину» породила различные догадки.

Фотография певицы в белом платье бурно обсуждается среди фанатов. Если одни подписчики связывают эти кадры с важными новостями в ее личной жизни, то другие предполагают, что Севинч Исмоилова может готовиться к замужеству.

В обсуждениях также упоминается имя известного казахстанского певца Алишера Байниязова. Тот факт, что в последнее время оба артиста часто появляются вместе в соцсетях, еще больше подогрел интерес к их отношениям.

В связи с этим среди поклонников возник вопрос: собираются ли Севинч Исмоилова и Алишер Байниязов создать семью? Однако пока сама певица не внесла ясность в эти предположения и не дала официальной информации о своем замужестве.

В настоящее время в социальных сетях высказываются самые разные мнения. Следующий комментарий или официальное заявление Севинч Исмоиловой, возможно, прояснят эти вопросы.

Севинч ИсмоиловаАлишер БайниязовУзбекский шоу-бизнес
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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