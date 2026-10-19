Группа «Беном» представит новую концертную программу во Дворце «Дружбы народов»
Готовы ли вы послушать любимые песни в живом исполнении? С 27 по 30 ноября во Дворце «Дружбы народов» в Ташкенте пройдет концертная программа группы «Беном» под названием «The Best: Yangi».
Во время концерта поклонники смогут насладиться популярными хитами группы. Ожидается, что все композиции прозвучат в 100-процентном живом исполнении.
О концерте:
Даты: 27–30 ноября
Время начала: 19:30
Дополнительный сеанс: 28 ноября в 15:00
Адрес: город Ташкент, Дворец «Дружбы народов»
Билеты: от 70 000 сумов
Желающие посетить концерт могут приобрести билеты на сайте iTicket.uz.
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