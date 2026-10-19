Группа «Беном» представит новую концертную программу во Дворце «Дружбы народов»

Готовы ли вы послушать любимые песни в живом исполнении? С 27 по 30 ноября во Дворце «Дружбы народов» в Ташкенте пройдет концертная программа группы «Беном» под названием «The Best: Yangi».

Во время концерта поклонники смогут насладиться популярными хитами группы. Ожидается, что все композиции прозвучат в 100-процентном живом исполнении.

О концерте:

Даты: 27–30 ноября

Время начала: 19:30

Дополнительный сеанс: 28 ноября в 15:00

Адрес: город Ташкент, Дворец «Дружбы народов»

Билеты: от 70 000 сумов

Желающие посетить концерт могут приобрести билеты на сайте iTicket.uz.