Группа «Беном» представит новую концертную программу во Дворце «Дружбы народов»

·8·Культура
Группа «Беном» представит новую концертную программу во Дворце «Дружбы народов»

Готовы ли вы послушать любимые песни в живом исполнении? С 27 по 30 ноября во Дворце «Дружбы народов» в Ташкенте пройдет концертная программа группы «Беном» под названием «The Best: Yangi».

Во время концерта поклонники смогут насладиться популярными хитами группы. Ожидается, что все композиции прозвучат в 100-процентном живом исполнении.

О концерте:

Даты: 27–30 ноября

Время начала: 19:30

Дополнительный сеанс: 28 ноября в 15:00

Адрес: город Ташкент, Дворец «Дружбы народов»

Билеты: от 70 000 сумов

Желающие посетить концерт могут приобрести билеты на сайте iTicket.uz.

БеномДружбы народовТашкентThe Best: Yangi
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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