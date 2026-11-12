Шохжахон Джураев резко ответил гостю на свадьбе, пытавшемуся сунуть ему деньги

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Шохжахон Джураев резко ответил гостю на свадьбе, пытавшемуся сунуть ему деньги

В социальных сетях распространилось видео, на котором певец Шохжахон Джураев реагирует на мужчину, пытавшегося сунуть ему деньги во время одного из свадебных торжеств.

На видео видно, как во время выступления певца к нему подходит нетрезвый мужчина и пытается дать деньги. Несмотря на то, что Шохжахон Джураев несколько раз отказывается, говоря «Нет, нет», мужчина продолжает свои попытки. После этого певец отталкивает его рукой.

Прервав выступление после инцидента, Шохжахон Джураев открыто выразил свое недовольство поведением мужчины.

«Эй, брат, знайте меру. Не думайте, что если сунули пять тысяч сумов, то можете делать что хотите. Если нужно, я сам на вас их разбросаю. Нельзя так себя вести, напившись. Я пришел сюда петь не ради ваших пяти тысяч сумов. Возьмите себя в руки. Пейте столько, сколько можете вынести», — сказал певец.

Мнения пользователей в комментариях под видео разделились. Одни одобрили то, что певец защитил свои границы, другие пишут, что такое отношение к человеку старшего возраста недопустимо.

А как бы вы поступили на месте Шохжахона Джураева? Оставьте свое мнение в комментариях.

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Charos«ZAMIN.UZ» редактор
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