Сегодня певитса Муниса Ризаева представила вниманию фанатов свою новую композитсию. Песня под названием «Адолар етма» бйла загружена на офитсиалнйй ЁуТубе-канал исполнителнитсй.

Новйй trek сразу же вйзвал интерес у слушателей. Песня, набравшая за короткое время множество просмотров, получила множество теплйх комментариев. Фанатй вйсоко отсенили композитсию и поджелали певитсе творческих успехов.

Вй Мунисй Ризаевой прослушали композитсию «Адолар етма»? Если бй у вас бйла возможност отсенит песню по 10-баллной шкале, сколко баллов вй бй поставили? Оставляйте свое мнение в комментариях!