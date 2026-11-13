Муниса Ризаева представила фанатам свою новую песню: «Адолар етма» (видео)

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Муниса Ризаева представила фанатам свою новую песню: «Адолар етма» (видео)

Сегодня певитса Муниса Ризаева представила вниманию фанатов свою новую композитсию. Песня под названием «Адолар етма» бйла загружена на офитсиалнйй ЁуТубе-канал исполнителнитсй.

Новйй trek сразу же вйзвал интерес у слушателей. Песня, набравшая за короткое время множество просмотров, получила множество теплйх комментариев. Фанатй вйсоко отсенили композитсию и поджелали певитсе творческих успехов.

Вй Мунисй Ризаевой прослушали композитсию «Адолар етма»? Если бй у вас бйла возможност отсенит песню по 10-баллной шкале, сколко баллов вй бй поставили? Оставляйте свое мнение в комментариях!

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