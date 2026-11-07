Объявлена дата премьеры песни Мунисы Ризаевой «Adolar etma», которая уже взорвала интернет (видео)

Певица Муниса Ризаева сообщила дату премьеры своей новой песни и клипа на нее, которые с нетерпением ждут поклонники. Композиция под названием «Adolar Etma» будет представлена вниманию слушателей 13 ноября.

Артистка опубликовала новое видео на своей странице в социальных сетях, сопроводив его подписью «Adolar Etma» и «13.11. Скоро...». Таким образом, певица официально объявила дату презентации своей новой творческой работы.

Интересно, что хотя полная версия песни еще не вышла, короткий отрывок из нее уже успел стать популярным в социальных сетях. Пользователи создают под эту мелодию различные видео и делятся ими на своих страницах.

Поклонники Мунисы Ризаевой также проявляют большой интерес к новому треку. В комментариях многие пишут, что с нетерпением ждут выхода полной версии песни и клипа.