Объявлена дата премьеры песни Мунисы Ризаевой «Adolar etma», которая уже взорвала интернет (видео)

·64·Культура
Объявлена дата премьеры песни Мунисы Ризаевой «Adolar etma», которая уже взорвала интернет (видео)

Певица Муниса Ризаева сообщила дату премьеры своей новой песни и клипа на нее, которые с нетерпением ждут поклонники. Композиция под названием «Adolar Etma» будет представлена вниманию слушателей 13 ноября.

Артистка опубликовала новое видео на своей странице в социальных сетях, сопроводив его подписью «Adolar Etma» и «13.11. Скоро...». Таким образом, певица официально объявила дату презентации своей новой творческой работы.

Интересно, что хотя полная версия песни еще не вышла, короткий отрывок из нее уже успел стать популярным в социальных сетях. Пользователи создают под эту мелодию различные видео и делятся ими на своих страницах.

Поклонники Мунисы Ризаевой также проявляют большой интерес к новому треку. В комментариях многие пишут, что с нетерпением ждут выхода полной версии песни и клипа.

Муниса РизаеваAdolar EtmaУзбекская эстрада
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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