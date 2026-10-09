«Реал Санжик» приговорен к 5 годам лишения свободы: суд вынес решение по апелляции

Завершился важный этап судебного разбирательства в отношении Санжара Каримова, известного в социальных сетях под именем «Реал Санжик». По итогам рассмотрения апелляционной жалобы в Ташкентском городском суде 8 октября назначенное ему наказание в виде 5 лет лишения свободы было оставлено без изменения. Кроме того, в качестве окончательного наказания суд назначил штраф в размере 136 миллионов сумов.

Какое решение вынес суд?

По данным средств массовой информации, судебная коллегия по уголовным делам Ташкентского городского суда 8 октября рассмотрела апелляционную жалобу Санжара Каримова.

Согласно постановлению суда, 5-летний срок лишения свободы, назначенный по пункту «а» части 3 статьи 168 Уголовного кодекса, оставлен без изменений.

На основании статей 59–61 Уголовного кодекса путем сложения наказаний окончательно назначено 5 лет лишения свободы и штраф в размере 400 базовых расчетных величин — 136 миллионов сумов. Было указано на раздельное исполнение наказаний. Апелляционные жалобы были удовлетворены частично, а в остальной части приговор оставлен без изменения.

Ранее также был назначен 5-летний срок

Напомним, 8 мая 2026 года Мирзо-Улугбекский районный суд по уголовным делам вынес приговор в отношении Санжара Каримова. Тогда ему назначили 5 лет лишения свободы и штраф.

Каримов остался недоволен решением суда первой инстанции и подал апелляционную жалобу. Дело было пересмотрено в Ташкентском городском суде, сторона защиты представила дополнительные доказательства. Однако по итогам апелляции срок лишения свободы остался неизменным.

Санжар Каримов не согласен с решением суда

В беседе с журналистами после суда Санжар Каримов выразил недовольство результатами процесса и назвал суд «несправедливым». Это его личная оценка; решение же суда основывается на результате, объявленном на стадии апелляции.

В то же время в обнародованных данных поясняется, что стороны, не согласные с решением, имеют право подать кассационную жалобу или протест в вышестоящую судебную инстанцию в порядке, установленном законодательством.

Как пройдет следующий этап дела?

Апелляционное определение не изменило основного наказания, назначенного Санжару Каримову. Теперь стороны, не согласные с решением, могут обратиться в следующую судебную инстанцию в порядке, предусмотренном законом.

Дело «Реал Санжика» остается в центре внимания общественности. Дальнейшие важные новости в этом процессе будут зависеть от обращений в суд и принимаемых по ним решений.