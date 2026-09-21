Кто из узбекских актрис ради роли пожертвовал своими волосами?

Для убедительного воплощения образа в кино и сериалах актрисы иногда готовы пойти на кардинальные изменения своей внешности. В узбекском искусстве тоже есть актрисы, которые ради роли меняли прическу и цвет волос.

Феруза Мелибоева ради роли в фильме полностью сбрила волосы и предстала в совершенно ином облике. Это преображение вызвало большой интерес среди поклонников.

А Бархин Гафурова ради образа Зулии в сериале «Охотник за счастьем» укоротила свои длинные черные волосы и перекрасила их в светлый цвет. Новый образ актрисы стал неожиданностью для зрителей.

Нигина Анорбоева ради роли в фильме «Игры любви» коротко подстригла волосы. Новый имидж придале образу актрисы еще большую индивидуальность.

Каждая из этих актрис пошла на заметные изменения во внешности ради различных образов.

По вашему мнению, такие кардинальные изменения ради роли свидетельствуют о преданности актрисы своей профессии?