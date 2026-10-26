Получали ли Диора Усманова и Муниса Ризаева деньги за роли от Бабура Мансурова? (видео)

·159·Культура
Получали ли Диора Усманова и Муниса Ризаева деньги за роли от Бабура Мансурова? (видео)

Бабур Мансуров ответил на вопрос о том, выплачивались ли гонорары таким известным деятелям, как Диора Усманова и Муниса Ризаева, в процессе работы с ними.

По его словам, с некоторыми авторами проект обсуждается по их же инициативе, а иногда предложения поступают от самих артистов. Диоре Усмановой же команда предложила роль сама, так как она идеально подходила под образ.

«Мы сами предложили Диоре Усмановой сняться, потому что она подходила на роль. Она денег с нас не брала. Они, я думаю, вряд ли станут сниматься ради денег. Очень талантливые и искренние творческие люди», — сказал Бабур Мансуров.

По его словам, в начале команда опасалась, что некоторым из них будет трудно справиться с ролями. Однако они показали результат даже лучше ожиданий, добавив в образы свежие мысли и импровизации.

Мансуров охарактеризовал их как женщин с мощной энергетикой и творческим подходом, подчеркнув, что их игра превзошла все ожидания команды.

Бабур МансуровДиора УсмановаМуниса Ризаева
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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