Зебо Рахимова и Умид Эшонкулов следят за какими вайнерами?

·52·Культура
Зебо Рахимова и Умид Эшонкулов следят за какими вайнерами?

Актриса и блогер Зебо Рахимова и Умид Эшонкулов в интервью «Афише» рассказали о командах вайнеров, за творчеством которых они следят в качестве фанатов.

В ходе беседы Зебо Рахимовой задали вопрос: «Творчество какого Инстаграм-блогера вы действительно с любовью и интересом отслеживаете как поклонник?»

В ответ актриса особо отметила несколько команд вайнеров.

«Таких много. Например, с удовольствием и интересом слежу за командами Митти.ме, Бобура Мансурова и Мўмин Ливе», — сказала Зебо Рахимова.

В свою очередь, Умид Эшонкулов сообщил, что среди тех, кто творит в жанре вайнов, он также смотрит работы команд Мўмин Ливе, Бобура Мансурова и Митти.ме.

«В направлении вайнов, например, Мўмин Ливе, Бобур Мансуров, Митти.ме хорошо творят. И они, и остальные. Мы много смотрим. Если называть всех, список получится долгим», — ответил он.

Uchta erkakning turlicha his-tuyg‘ular aks etgan portretlari jamlanmasi.
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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