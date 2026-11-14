Неожиданный и дорогой сюрприз от певицы Малики Равшановой для своей старшей дочери! (видео)

1 мин чтения57
Неожиданный и дорогой сюрприз от певицы Малики Равшановой для своей старшей дочери! (видео)

Певица Малика Равшанова привлекла внимание поклонников радостным событием в своей семье. Артистка подарила своей старшей дочери Одине Хамидовой новый автомобиль.

В социальных сетях распространилось видео, на котором Одина, стоя рядом со своей новой машиной, выражает благодарность родителям. Она также поделилась этими радостными моментами на своей странице, сопроводив их комментарием.

«Альхамдулиллях, сегодня благодаря моим родителям Всевышний исполнил еще одну мою мечту. Это был совершенно неожиданный сюрприз. Мамочка, папочка, спасибо вам! Девочки, искренне желайте, молитесь — и Аллах даст. Я всегда видела, как девушкам дарят машины, и искренне завидовала, просила у Всевышнего. И Господь даровал это и мне», — написала Одина.

Она подчеркнула, что этот подарок стал для нее полной неожиданностью. Радость Одины и ее искренняя благодарность родителям привлекли внимание пользователей социальных сетей. Подписчики поздравляют мать и дочь, оставляя им добрые пожелания.

Вам понравилась статья?
Nigina Zarqarayeva«ZAMIN.UZ» редактор
Следите за Zamin:Telegram-каналСледить в Google

С подпиской рекламы не будет

Zamin Premium — 4 900 сум в месяц

Комментарии0

Объявления

Для сотрудничества
  1. Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
    Авто
    Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
  2. Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
    Авто
    Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
  3. 8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
    Экономика
    8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
  4. Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
    Технологии
    Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
  5. Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
    Технологии
    Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
  6. Как выбрать карту для ежедневных расходов?
    Для жизни
    Как выбрать карту для ежедневных расходов?
  7. Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
    Спорт
    Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
  8. Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
    Авто
    Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
  9. Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
    Общество
    Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
  10. Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
    Для жизни
    Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Похожие новости

Популярные новости в категории Культура