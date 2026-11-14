Неожиданный и дорогой сюрприз от певицы Малики Равшановой для своей старшей дочери! (видео)

В социальных сетях распространилось видео, на котором Одина, стоя рядом со своей новой машиной, выражает благодарность родителям. Она также поделилась этими радостными моментами на своей странице, сопроводив их комментарием.

«Альхамдулиллях, сегодня благодаря моим родителям Всевышний исполнил еще одну мою мечту. Это был совершенно неожиданный сюрприз. Мамочка, папочка, спасибо вам! Девочки, искренне желайте, молитесь — и Аллах даст. Я всегда видела, как девушкам дарят машины, и искренне завидовала, просила у Всевышнего. И Господь даровал это и мне», — написала Одина.

Она подчеркнула, что этот подарок стал для нее полной неожиданностью. Радость Одины и ее искренняя благодарность родителям привлекли внимание пользователей социальных сетей. Подписчики поздравляют мать и дочь, оставляя им добрые пожелания.