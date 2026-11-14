Разница в росте 1,5 метра: встреча самой низкой и самой высокой женщин в мире

Рост индианки Джоти Амге составляет 62,8 сантиметра, а рост турчанки Румейсы Гелги — 215,16 сантиметра. Разница в росте между двумя женщинами составляет ровно 152,36 сантиметра — то есть почти 1,5 метра.

Самая низкая женщина в мире Джоти Амге и самая высокая женщина Румейса Гелги впервые встретились в 2024 году. Их необычная встреча была организована в Лондоне, Великобритания , по случаю Дня мировых рекордов Гиннесса.

Они встретились в знаменитом лондонском отеле Те Савой, где вместе пили чай, беседовали и обменивались подарками. Интересно, что, несмотря на огромную разницу во внешности, у Джоти и Румейсы оказалось много общих интересов. Обе увлекаются модой, макияжем, уходом за собой и маникюром.

После встречи Румейса сказала, что знакомство с Джоти было событием, которого она долго ждала. Джоти, в свою очередь, выразила радость от встречи с самой высокой женщиной в мире. Несмотря на некоторые языковые барьеры, они быстро нашли общий язык и установили теплые отношения.

А теперь приближается праздник День мировых рекордов Гиннесса 2026. Он будет отмечаться в четверг, 19 ноября. Это ежегодное мероприятие объединяет обладателей необычных способностей и рекордов со всего мира, демонстрируя, насколько разнообразны человеческие возможности.