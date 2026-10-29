Кастинг на роль агента 007 в финальной стадии: кто сыграет Джеймса Бонда?

·1·Культура
Кастинг на роль агента 007 в финальной стадии: кто сыграет Джеймса Бонда?

Ведется работа над 26-м фильмом легендарной франшизы об «Агенте 007». Кто заменит Дэниела Крейга в новой части серии, завоевавшей внимание зрителей с 1962 года, пока остается загадкой.

Как сообщает издание Deadline, процесс выбора актера на роль нового Джеймса Бонда приближается к финальной стадии. Среди кандидатов — Каллум Тернер, Джек Лауден и Джош О’Коннор. Также в финальном отборе может участвовать еще один актер, имя которого пока не разглашается.

Режиссером нового фильма станет Дени Вильнёв, известный по картинам «Дюна». Сценарий пишет Стивен Найт, создатель сериала «Острые козырьки».

На данный момент Amazon MGM Studios официально не подтвердила, кто исполнит роль нового агента 007. Поэтому информация о кандидатах пока основана на сообщениях СМИ.

Как вы считаете, какой актер достоин роли нового Джеймса Бонда?

Джеймс БондАгент 007Дени ВильнёвAmazon MGM Studios
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Объявлены системные требования для игры 007 Фирст ЛигхтОбъявлены системные требования для игры 007 Фирст Лигхт9 мая 16:58Монике Беллуччи 62 года: ее жизнь вне киноМонике Беллуччи 62 года: ее жизнь вне кино1 октября 21:02В Ташкенте состоится встреча с основательницей бренда SAADI Диёрой РахимовойВ Ташкенте состоится встреча с основательницей бренда SAADI Диёрой РахимовойСегодня 13:39Романтический сюрприз Аваза Охуна на день рождения супруги поразил всех! (видео)Романтический сюрприз Аваза Охуна на день рождения супруги поразил всех! (видео)Сегодня 13:17Знаете ли вы, что за образами принцесс Disney стоят реальные актрисы?Знаете ли вы, что за образами принцесс Disney стоят реальные актрисы?Вчера 19:17Дилноз Хакимова поделилась отрывком новой песни (видео)Дилноз Хакимова поделилась отрывком новой песни (видео)Вчера 18:54
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Дан ответ на вопросы «Когда свадьба?» Жавохиру Синдарову
Дан ответ на вопросы «Когда свадьба?» Жавохиру Синдарову
Озода Нурсаидова прокомментировала ситуацию с возвратом денег за билеты на отмененный концерт
Озода Нурсаидова прокомментировала ситуацию с возвратом денег за билеты на отмененный концерт
Рихситилла Абдуллаев во второй раз стал дедушкой
Рихситилла Абдуллаев во второй раз стал дедушкой
Муж Азизы Якубовой вышел на свободу
Муж Азизы Якубовой вышел на свободу
Муниса Ризаева развелась? Певица сообщила, что приняла решение по поводу выбора мужа
Муниса Ризаева развелась? Певица сообщила, что приняла решение по поводу выбора мужа
Рекхе 72 года: любовь с Амитабхом Баччаном и трагическая судьба
Рекхе 72 года: любовь с Амитабхом Баччаном и трагическая судьба
Мировые звезды, которые ничего не жалеют для своих детей
Мировые звезды, которые ничего не жалеют для своих детей
Появившаяся в Инстаграм-профиле МрБеаст рубрика «Узбек» пришлась по душе фанатам
Появившаяся в Инстаграм-профиле МрБеаст рубрика «Узбек» пришлась по душе фанатам