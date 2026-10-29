Кастинг на роль агента 007 в финальной стадии: кто сыграет Джеймса Бонда?

Ведется работа над 26-м фильмом легендарной франшизы об «Агенте 007». Кто заменит Дэниела Крейга в новой части серии, завоевавшей внимание зрителей с 1962 года, пока остается загадкой.

Как сообщает издание Deadline, процесс выбора актера на роль нового Джеймса Бонда приближается к финальной стадии. Среди кандидатов — Каллум Тернер, Джек Лауден и Джош О’Коннор. Также в финальном отборе может участвовать еще один актер, имя которого пока не разглашается.

Режиссером нового фильма станет Дени Вильнёв, известный по картинам «Дюна». Сценарий пишет Стивен Найт, создатель сериала «Острые козырьки».

На данный момент Amazon MGM Studios официально не подтвердила, кто исполнит роль нового агента 007. Поэтому информация о кандидатах пока основана на сообщениях СМИ.

Как вы считаете, какой актер достоин роли нового Джеймса Бонда?