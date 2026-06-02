Скрытая опасность микропластиковых частиц в воздухе для организма человека

В современном мире загрязнение окружающей среды порождает новые медицинские проблемы для здоровья человека. Как пишет авторитетное издание Independent , мелкие частицы пластика, которые мы ежедневно вдыхаем с воздухом, не замечая того, могут неделями оставаться в организме и наносить серьезный вред внутренним системам. Эти микроскопические элементы не только оседают в дыхательных путях, но и активно ослабляют естественную иммунную защиту нашего организма.

Согласно исследованиям ученых Венского медицинского университета, сегодня мелкие кусочки пластика размером менее 5 миллиметров встречаются практически везде и представляют прямую угрозу общественному здоровью. Ранее проведенные анализы связывали воздействие этих частиц с онкологическими заболеваниями, сердечными приступами и нарушениями репродуктивной системы.

Новое научное открытие: ПЭТ-пластик и иммунная система

Теперь международные исследователи выяснили, как один из самых распространенных в повседневной жизни видов пластика — ПЭТ (полиэтилентерефталат) — влияет на иммунную систему живых организмов.

Эксперименты, проведенные в лабораторных условиях на мышах, показали примечательные результаты. После того как животные всего один раз вдохнули воздух, содержащий ПЭТ-микропластик, эти мелкие частицы сохранялись в тканях легких не менее 14 дней. Этот процесс вызвал серьезное воспаление дыхательных путей, в которое были вовлечены иммунные клетки, ответственные за аллергические реакции — лимфоциты и эозинофилы. Кроме того, было замечено, что при соединении микропластика с пыльцой амброзии, широко распространенной в мегаполисах в летний сезон, процесс агрессивного воспаления дыхательных путей усиливался.

В отчете, опубликованном на страницах авторитетного научного журнала Journal of Hazardous Materials Advances , ученые заключили: «ПЭТ-микропластик вызывает воспаление дыхательных путей, зависящее от полученной дозы».

Актуальная угроза для жителей мегаполисов

Специалисты предупреждают, что эта проблема особенно актуальна для жителей крупных городов и высокоразвитых регионов. В настоящее время количество ПЭТ, фиксируемое в воздухе крупных городов Европы, достигает примерно 135–158 нанограмм на кубический метр.

Согласно простым расчетам:

Здоровый взрослый человек в среднем в день вдыхает 10-20 кубических метров воздуха.

Этот показатель означает, что в повседневной жизни через дыхательные пути в организм попадает около 1-3 микрограмм микропластика.

Ранее другие медицинские исследования подтверждали, что микропластиковые частицы могут вызывать хроническое воспаление в тканях человека, повреждать структуру ДНК, приводить к преждевременному старению клеток и нарушениям в гормональной системе. Специалисты напоминают, что соблюдение экологической чистоты и улучшение качества воздуха являются важнейшими факторами продления жизни человека.