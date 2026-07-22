Знаменитому шеф-повару грозит тюремный срок за добавление муравьев в десерт

В Южной Корее владельцу знаменитого ресторана, обладающего звездой Мичелин, грозит уголовная ответственность за подачу клиентам десертов, украшенных муравьями. Как сообщают местные СМИ, прокуратура запросила для него наказание в виде одного года тюремного заключения.

Также потребовано наложить штраф в размере 20 миллионов корейских вон (около 13,5 тысяч долларов) на сам ресторан, имеющий две звезды Мичелин.

Выяснилось, что согласно законодательству Южной Кореи, муравьи не входят в список насекомых, разрешенных для употребления в пищу человеком. В перечень допустимых видов входят такие насекомые, как кузнечики, саранча и двупятнистые сверчки.

Владелец ресторана признал в суде, что муравьи действительно использовались в блюдах. Однако он подчеркнул, что они применялись лишь в качестве небольшого украшения для одного десерта — сорбета — в меню из 15 блюд. Кроме того, гостям предоставлялась возможность выбрать другие добавки вместо муравьев.

Об этом случае стало известно после того, как специалисты Министерства безопасности пищевых продуктов и медикаментов изучили отзывы клиентов и фотографии блюд, опубликованные в интернете. На снимках было видно, что десерты посыпаны муравьями.

По данным следствия, за четыре года ресторан использовал около 49 тысяч муравьев, привезенных из США и Таиланда, для приготовления нескольких блюд.

В ходе проверки был выявлен еще один серьезный факт. Органы здравоохранения сообщили, что содержание тяжелых металлов в муравьях, использованных в ресторане, было в 55 раз выше, чем в насекомых, разрешенных для обычного употребления.

В Южной Корее при утверждении насекомых в качестве продуктов питания учитываются такие критерии, как их безопасность, токсичность, пищевая ценность, а также соответствие санитарным требованиям при выращивании.

В свою защиту владелец ресторана заявил, что лишь 60 процентов клиентов выбирали десерт с муравьями, а остальным предлагались альтернативные варианты с ферментированным уксусом или съедобными цветами. Он также привел в пример рестораны Австралии, Дании и Великобритании, где муравьи также используются в качестве ингредиента.

В судебных документах названия ресторана и его владельца не разглашаются. В настоящее время в Южной Корее насчитывается 10 ресторанов с двумя звездами Мичелин, и все они расположены в Сеуле.

Согласно критериям Мичелин Гуиде, звезды присваиваются ресторанам на основе качества продуктов, вкуса, мастерства шеф-повара, техники приготовления, креативности и стабильности качества. Заведения с двумя звездами оцениваются как «рестораны, ради которых стоит сделать отдельный визит благодаря их превосходной кухне».

Ожидается, что приговор суда по данному делу будет оглашен 2 сентября. Стоит отметить, что муравьи употребляются в пищу в некоторых странах Азии, Африки и Латинской Америки. Например, в Таиланде и Камбодже в кулинарии используют муравьев-ткачей и их яйца, а в Колумбии королевы муравьев считаются деликатесом, сравнимым с икрой.