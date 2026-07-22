Элдор Шомуродов: «Нашим футболистам нужно чаще уезжать в Европу»

Капитан национальной сборной Узбекистана Элдор Шомуродов стал гостем программы «Нима гап?» («Что нового?»), где поделился своим мнением о текущем развитии и будущем футбола в стране.

Футболист подчеркнул, что для дальнейшего прогресса узбекского футбола крайне важно, чтобы местные игроки выступали в европейских клубах.

«Чем больше наших футболистов будет отправляться в европейские чемпионаты, тем больший вклад это внесет в развитие футбола Узбекистана. Растет опыт игры на международной арене, умение справляться с давлением и противостоять сильным командам. В результате повышается как уровень наших игроков, так и уровень нашей сборной», — сказал Элдор Шомуродов.